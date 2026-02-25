Actores que murieron de Señorita Andrea, la telenovela con Andrea del Boca

En esta nota recordamos a los actores que murieron de Señorita Andrea, la telenovela argentina protagonizada por Andrea del Boca.

Señorita Andrea fue una telenovela argentina producida y transmitida por ATC (Argentina Televisora Color) en 1980. La serie fue dirigida por Nicolás del Boca y escrita por Alma Bressan, autores clave de ficción televisiva en ese momento. Fue protagonizada por Andrea del Boca y Raúl Taibo.

La trama está centrada en Andrea Soledad Godoy, una joven que regresa a su casa tras dos años viviendo en Estados Unidos con su abuela. Andrea enfrenta una grave enfermedad que requiere una delicada operación para salvar su vida.

A lo largo de la historia, Andrea crea una fuerte amistad con Nino. Esta amistad despierta celos y conflictos familiares, especialmente con la hermana adoptiva de Andrea. El elenco incluyó a muchos actores que ya habían ganado reconocimiento en la televisión argentina, tanto en papeles dramáticos como en roles secundarios.

Señorita Andrea Andrea del Boca y Raúl Taibo en Señorita Andrea Actores de Señorita Andrea, la tira con Andrea del Boca, que ya murieron Hoy, varios de ellos ya no se encuentran entre nosotros. Uno de los actores del elenco fue Enzo Viena, quien interpretó a Gustavo. Viena fue un actor con amplia trayectoria en cine, teatro y televisión argentinas. Falleció en 2007 a los 74 años a raíz de un accidente automovilístico que le provocó complicaciones serias de salud.

También participó Susana Lanteri, actriz que interpretó a Clara. Ella falleció en 2021 a los 86 años, dejando un legado de decenas de trabajos artísticos. También estuvo Ignacio Quirós, quien interpretó a Esteban. Quirós fue un actor de cine y televisión con una carrera destacada desde mediados del siglo XX. Murió de cáncer en 1999, a los 68 años.