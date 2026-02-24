En el barro: de qué murió Meche Portillo, ET en el éxito de Netflix

Meche Portillo personificó a ET en la segunda temporada de En el barro, la serie de Sebastián Ortega que es un éxito de Netflix.

La segunda temporada de En el barro se estrenó el 13 de febrero de 2026 en Netflix y es todo un éxito. Hoy no hay quien no esté hablando sobre esta serie creada por Sebastián Ortega. La tira continúa el universo iniciado en El marginal y mantiene el foco en la cárcel de mujeres conocida como La Quebrada.

En esta edición, se sumaron nuevas presas al penal como ET. Este personaje fue interpretado por Meche Portillo quien, para tristeza de los fanáticos, no alcanzó a ver la producción terminada. La actriz falleció algunos meses atrás: el 27 de noviembre de 2025.

En el barro NETFLIX. En el barro La actriz, que se desempeñó durante muchos años como productora del programa de espectáculos Intrusos, murió tras permanecer varios días internada en terapia intensiva a causa de una neumonía bilateral severa que complicó su ya delicado estado de salud.

Ella se descompensó repentinamente tras regresar de un viaje de trabajo a Jujuy. Una vez internada de urgencia, los médicos confirmaron la neumonía bilateral severa, lo que comprometió rápidamente su evolución y la obligó a ser intubada y asistida con respirador.

Quiénes forman parte de la segunda temporada de En el barro Embed - En el barro - tráiler temporada 2 El elenco de esta nueva entrega de Netflix está compuesto por Verónica Llinás, la China Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. En el reparto secundario aparecen Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca.