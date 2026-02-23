Netflix: quiénes vuelven a la cárcel en la tercera temporada de En el barro

Tras el éxito de la primera y segunda temporada, Netflix anunció que la serie En el barro tendrá una tercera temporada donde volverán a la cárcel María Becerra y Juana Molina. La confirmación llegó de la mano de su protagonista, Ana Garibaldi.

Netflix se prepara El fenómeno carcelario no se detiene. A pocas semanas del estreno de la segunda temporada la plataforma de streaming ya anunció la tercera temporada. La serie se consolidó dentro del universo de La Quebrada logrando cautivar al público local como internacional.

Desde que estrenó la serie el pasado 13 de febrero se ha mantenido en el puesto uno del top 10 en Argentina. Además se posicionó como lo más visto en países como Chile, Uruguay, España, Paraguay y Bolivia. A eso se suma que escaló al secto puesto a nivel mundial en la categoría de series de habla no inglesa.

La encargada de confirmar la llegada de la tercera temporada en las redes sociales fue Ana Garibaldi que despejó las dudas de los fans con un video donde termina con una sonrisa con el anuncio del “sí” de la continuidad del proyecto.

Si bien Netflix no ha revelado detalles se espera que regresen algunas de las figuras cuyos hilos quedaron sueltos. Se espera el regreso de María Becerra y Juana Molina, personajes que después de ausentarse en la segunda temporada, podrían retomar sus historias en lo que se viene.