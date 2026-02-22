Dormir mejor es posible: las cinco plantas que los expertos recomiendan para tu habitación

Hay plantas purificadoras que tienen beneficios para un mejor descanso. Es cuestión de saber cuál elegir.

La ciencia actual y las tendencias saludables señalan que dormir con plantas, más allá de embellecer el ambiente son un sistema natural de purificación y de relajación.

Plantas para el dormitorio Para tener un descanso profundo los expertos señalan que es importante elegir especies de formas suaves y hojas redondeadas porque visualmente transmiten una calma que las puntas afiladas no logran.

Una de las opciones es el lirio de paz gigante, espatifilo. Es una planta purificadora famosa por su capacidad para filtrar toxinas del aire y regular la humedad ambiental. Las hojas tienen un verde intenso y flores blancas que iluminan los rincones.

El lirio de la paz es una de las plantas de este top 5 Foto: Shutterstock El lirio de la paz es una de las plantas recomendadas.Foto: Shutterstock Otra alternativa es el potus plateado. Es resistente y tiene estilo, es una gran opción. Se adapta bien a la sombra y requiere de poca atención. Además, ayuda a limpiar el aire de partículas volátiles, ideal para espacios cerrados.

La tercera alternativa es el tronco de Brasil. Es ideal para quienes desean un aire tropical y relajado. Sus tallos y sus hojas aportan calidez inmediata. Debe estar lejos de las corrientes de aire frío del aire acondicionado.