Cómo hacer un enraizante natural con dos ingredientes de casa

Un enraizante natural para jardinería que combina miel y canela: fácil de preparar, económico y perfecto para multiplicar plantas en casa.

Multiplicar plantas en casa es una práctica cada vez más común entre quienes disfrutan de la jardinería. Para lograr que esquejes y gajos desarrollen raíces con mayor facilidad, existe un truco simple y económico: preparar un enraizante natural con solo dos ingredientes que suelen estar en cualquier cocina.

Uno de los métodos más difundidos combina canela en polvo y miel. Ambos ingredientes poseen propiedades que favorecen el desarrollo radicular. La miel actúa como antibacteriano natural y ayuda a proteger el esqueje de hongos, mientras que la canela funciona como fungicida suave y estimula el crecimiento en la base del tallo.

Paso a paso para preparar el enraizante casero La preparación es sencilla. Primero se debe mezclar una cucharada de miel con media cucharadita de canela hasta obtener una pasta homogénea. Luego, se corta el esqueje de la planta elegida con una herramienta limpia y se impregna la base del tallo en la mezcla.

Una vez cubierto, el gajo puede colocarse directamente en tierra húmeda o en un sustrato liviano que facilite el drenaje. Es importante mantener la humedad constante, pero sin encharcar, y ubicar la maceta en un lugar luminoso sin sol directo hasta que comiencen a aparecer las primeras raíces.