Los colores que serán tendencia en Europa para el verano 2026

El verano 2026 en Europa estará marcado por colores vibrantes y neutros renovados, según las tendencias.

El verano 2026 en Europa apuesta por colores vibrantes y luminosos. Foto: Shutterstock

El verano 2026 en Europa ya está delineando su paleta cromática y los tonos que dominarán las calles, pasarelas y looks diarios tienen un denominador común: combinan intensidad con frescura.

Según los informes de tendencias de las principales semanas de la moda europea, la paleta de esta temporada propone una evolución de los colores del año anterior, incorporando tonalidades que evocan optimismo, serenidad y energía, en línea con la búsqueda de balance entre lo urbano y lo natural.

Tonos vibrantes con presencia Entre los colores más destacados para el verano europeo 2026 sobresalen:

Coral eléctrico: un tono cálido que aporta energía a cualquier outfit y funciona tanto de día como de noche.

Verde ácido: vibrante, moderno y con aire futurista, se impone en prendas de volumen y accesorios.

Azul cielo saturado: refrescante y luminoso, ideal para looks monocromáticos o combinados con blanco. Estas tonalidades no solo se verán en la ropa, sino también en accesorios, calzado y uñas, reforzando la tendencia de incorporar color de manera integral.

guardarropa, ropa El verano marca el regreso de tonos audaces y energéticos. Foto: Shutterstock Tonos clásicos que se reinventan Junto a los colores intensos, varias tonalidades más neutras también tendrán protagonismo, pero con matices renovados: