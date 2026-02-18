Escapada para jubilados en verano: el pueblo uruguayo con encanto europeo

Este pueblo uruguayo combina historia, tranquilidad y un entorno ideal para disfrutar del verano sin multitudes.

Las playas y los lugares muy turísticos pueden resultar agotadores para jubilados y gente mayor que busca tranquilidad en verano. Sin embargo, a orillas del Río de la Plata, se encuentra un pueblo ideal para quienes buscan relajación, historia y una atmósfera que los remite a Europa.

Se trata de Colonia del Sacramento en Uruguay. Un lugar que se caracteriza por sus calles empedradas, construcciones coloniales y un ritmo de vida pausada. Además, este pueblo carga con una importante historia: fue fundado en 1680 por portugueses y su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Un pueblo lleno de historia, paseos tranquilos y buena gastronomía Uno de los principales atractivos para jubilados es la posibilidad de recorrer el destino sin exigencias físicas intensas. Los trayectos son cortos, el tránsito es reducido y abundan las plazas y espacios verdes para descansar. Además, la oferta gastronómica incluye restaurantes con cocina rioplatense y europea, ideales para almuerzos largos frente al río.

El puerto, el faro y las galerías de arte completan una propuesta cultural que puede disfrutarse en pocos días, sin necesidad de grandes traslados. A esto se suma una infraestructura hotelera con posadas boutique y alojamientos pequeños que priorizan la comodidad y el trato personalizado.