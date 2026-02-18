Ideal para el verano: el pueblo bonaerense para los amantes del trekking

Durante el verano, este pueblo bonaerense se transforma en un punto clave para quienes buscan trekking y naturaleza.

En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, un pueblo se consolida como uno de los destinos preferidos para quienes buscan naturaleza y actividad física durante el verano. Con sierras, arroyos y senderos de distinta dificultad, ofrece una alternativa diferente a la clásica escapada de playa y confirma que no hace falta viajar mucho para encontrar buenos paisajes.

Se trata de Sierra de la Ventana donde se encuentra el imponente Parque Provincial Ernesto Tornquist. Un lugar donde se puede realizar el tradicional ascenso al Cerro Ventana, una caminata exigente que culmina en la formación rocosa natural que le da nombre al lugar. El recorrido requiere reserva previa y se realiza con guía habilitado.

Senderos, naturaleza y descanso activo en Buenos Aires Además del Cerro Ventana, existen opciones más accesibles como el ascenso al Cerro Bahía Blanca o caminatas por gargantas y arroyos dentro del parque. Los circuitos permiten disfrutar de vistas panorámicas, flora autóctona y avistaje de fauna local, en un entorno protegido.

shutterstock_2452682493 El Cerro Ventana es uno de los principales atractivos para los amantes del trekking. Foto: Shutterstock Durante el verano, las temperaturas suelen ser más agradables que en otras zonas de la provincia, especialmente en áreas serranas. Esto convierte a Sierra de la Ventana en un destino atractivo para quienes prefieren el trekking matutino y actividades al aire libre sin el calor extremo de la costa atlántica.

La oferta turística se completa con cabañas, hosterías y restaurantes regionales, que permiten combinar jornadas de actividad física con descanso. Para los amantes del senderismo y el turismo de naturaleza, este pueblo bonaerense aparece como una opción consolidada para una escapada estival diferente.