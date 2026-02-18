Ideal para el verano: el pueblo bonaerense para los amantes del trekking
Durante el verano, este pueblo bonaerense se transforma en un punto clave para quienes buscan trekking y naturaleza.
En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, un pueblo se consolida como uno de los destinos preferidos para quienes buscan naturaleza y actividad física durante el verano. Con sierras, arroyos y senderos de distinta dificultad, ofrece una alternativa diferente a la clásica escapada de playa y confirma que no hace falta viajar mucho para encontrar buenos paisajes.
Se trata de Sierra de la Ventana donde se encuentra el imponente Parque Provincial Ernesto Tornquist. Un lugar donde se puede realizar el tradicional ascenso al Cerro Ventana, una caminata exigente que culmina en la formación rocosa natural que le da nombre al lugar. El recorrido requiere reserva previa y se realiza con guía habilitado.
Te Podría Interesar
Senderos, naturaleza y descanso activo en Buenos Aires
Además del Cerro Ventana, existen opciones más accesibles como el ascenso al Cerro Bahía Blanca o caminatas por gargantas y arroyos dentro del parque. Los circuitos permiten disfrutar de vistas panorámicas, flora autóctona y avistaje de fauna local, en un entorno protegido.
Durante el verano, las temperaturas suelen ser más agradables que en otras zonas de la provincia, especialmente en áreas serranas. Esto convierte a Sierra de la Ventana en un destino atractivo para quienes prefieren el trekking matutino y actividades al aire libre sin el calor extremo de la costa atlántica.
La oferta turística se completa con cabañas, hosterías y restaurantes regionales, que permiten combinar jornadas de actividad física con descanso. Para los amantes del senderismo y el turismo de naturaleza, este pueblo bonaerense aparece como una opción consolidada para una escapada estival diferente.
Cómo llegar a Sierra de la Ventana
Llegar a Sierra de la Ventana es sencillo desde distintos puntos de la provincia. Desde la Ciudad de Buenos Aires son aproximadamente 560 kilómetros en auto, tomando la Ruta Nacional 3 hasta Bahía Blanca y luego la Ruta Provincial 76, que conduce directamente al pueblo. También se puede acceder en micro de larga distancia hasta Bahía Blanca y desde allí combinar con servicios regionales. Para quienes viajan desde el interior bonaerense, las rutas 72 y 76 conectan con el sistema serrano de Ventania, facilitando el acceso en vehículo particular.