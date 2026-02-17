Jardín en verano: qué plantas se recomienda podar en febrero
La poda en verano ayuda a mantener el jardín saludable, estimular nuevas floraciones y controlar el crecimiento de las plantas.
Febrero es un mes clave para el jardín. Con el calor todavía presente pero con algunas especies ya finalizando su primera floración, este período del verano resulta ideal para realizar podas estratégicas que favorezcan un nuevo crecimiento y preparen las plantas para el otoño.
La poda en verano no es tan intensa como la de invierno, pero cumple una función importante: estimular la floración, controlar el tamaño y eliminar ramas secas o enfermas.
Arbustos que ya florecieron
Muchas especies que tuvieron su pico de floración en primavera pueden podarse ahora para estimular una segunda tanda de flores o mantener su forma:
- Lavanda: conviene recortar las flores secas y parte del tallo para favorecer nuevos brotes.
- Romero: se puede podar ligeramente para mantenerlo compacto.
- Salvia ornamental: retirar las espigas marchitas estimula nuevas flores.
- Rosales: conviene eliminar flores secas (despunte) y ramas débiles. Esto ayuda a promover una nueva floración antes de que termine el verano.
Plantas que se debe evitar la poda
- Árboles que florecen en invierno o primavera temprana.
- Especies que estén atravesando estrés hídrico severo.
- Plantas recién trasplantadas.
Podar en pleno calor requiere ciertos cuidados: hacerlo preferentemente a primera hora de la mañana o al atardecer, utilizar herramientas desinfectadas y regar correctamente después del corte. Con intervenciones suaves y planificadas, febrero puede convertirse en un aliado para mantener el jardín saludable y estimular nuevas floraciones antes del cambio de estación.