Jardín en verano: qué plantas se recomienda podar en febrero

La poda en verano ayuda a mantener el jardín saludable, estimular nuevas floraciones y controlar el crecimiento de las plantas.

La poda de verano favorece nuevos brotes y una segunda floración. Foto: Shutterstock

Febrero es un mes clave para el jardín. Con el calor todavía presente pero con algunas especies ya finalizando su primera floración, este período del verano resulta ideal para realizar podas estratégicas que favorezcan un nuevo crecimiento y preparen las plantas para el otoño.

La poda en verano no es tan intensa como la de invierno, pero cumple una función importante: estimular la floración, controlar el tamaño y eliminar ramas secas o enfermas.

Arbustos que ya florecieron Muchas especies que tuvieron su pico de floración en primavera pueden podarse ahora para estimular una segunda tanda de flores o mantener su forma: