El pueblo uruguayo alejado de la multitud para el verano: es elegido por jubilados y tiene alojamientos baratos

Un pueblo con cerros para caminar, centros de recuperación de animales y playas tranquilas.

Hay un pueblo uruguayo que ha permanecido oculto en el radar de destinos y durante el verano ha atraído a varios jubilados. Pronto se convirtió en uno de los rincones más recomendados gracias a sus actividades, playas, gastronomía y alojamientos baratos y cómodos.

Se trata de Piriápolis, un pequeño balneario del departamento de Maldonado, ubicado en Uruguay. Es reconocido por su atmósfera tranquila, su patrimonio histórico y su entorno natural que combina cerros y mar, lo que lo convierte en un destino perfecto para adultos mayores y familias.

Piriapolis ministerio de turismo El pueblo de Uruguay que es ideal para el verano. Minsterio de Turismo (Uruguay) ¿Qué hacer en este pueblo? Además de sus playas, el pueblo presenta otras actividades como el Cerro San Antonio que ofrece un vista panorámica del mar de 360° a 137 metros de altura, y se puede ascender a pie, vehículo o sillas aerosillas. También se encuentra el Cerro Pan de Azúcar con la Reserva de Flora y Fauna Autóctona en la base, donde se pueden observar animales en proceso de recuperación.

En cuanto a alojamiento, para febrero de 2026 los precios varían según el tipo de servicio, con opciones que rondan desde los 65 dólares hasta 135 dólares por noche. Hay hoteles de dos estrellas como el Hotel Timbó y el Edificio Sagasti, también alojamientos tres estrellas como Apart Hotel Terrazas de San Francisco.