Parece sacado de Europa, pero está en Buenos Aires: el paseo con escaleras de colores y vista al río Paraná

El recorrido reúne escaleras intervenidas por artistas, miradores naturales y espacios al aire libre ideales para una escapada distinta.

Entre las barrancas y miradores del río Paraná, existe un paseo que sorprende a cientos de turistas por sus colores e imagen. Se trata del Circuito de las Escaleras en San Pedro, un lugar que se convirtió en una de las postales más llamativas de la provincia de Buenos Aires.

Lo que llama la atención es que las escalinatas del paseo están intervenidas por artistas con mosaicos de diferentes colores y forman un camino repleto de flores y corazones, dando la bienvenida a una de las mejores vistas del país.

El circuito combina arte urbano, paisaje y turismo, y se volvió una de las propuestas más originales de San Pedro. Entre sus intervenciones más reconocidas se destacan la Escalera de las Flores, la Escalera de los Pescadores y la Escalera de los Colores. Cada una tiene una identidad propia y fue creada con distintas técnicas y composiciones, aunque todas encuentran inspiración en los elementos y colores de la naturaleza.

Circuito de las Escaleras en San Pedro 2 El paseo de Buenos Aires que sorprende en Buenos Aires. Archivo

Acceso y costo del paseo El acceso a todas las escaleras es completamente gratuito y están abiertas las 24 horas. Sin embargo, se sugiere visitarlas durante el día para apreciar en detalle el relieve y los colores de los mosaicos. Al llegar a la parte alta de las escaleras, vas a encontrar miradores naturales con vistas al río, ideal para descansar o tomar mates.