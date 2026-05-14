Concordia apuesta al turismo termal para potenciar la temporada de invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas, la ciudad de Concordia encara las próximas semanas con una fuerte campaña de posicionamiento dentro del mapa de turismo de invierno gracias a una propuesta que combina termas , naturaleza, gastronomía y actividades recreativas.

Con su impronta particular, ciudad entrerriana busca captar visitantes con alternativas orientadas al descanso y el turismo regional.

El turismo termal aparece nuevamente como uno de los principales motores del destino. A menos de cinco horas de Buenos Aires, los complejos de Termas Concordia, Termas del Ayuí y Punta Viracho concentran buena parte de la actividad turística con piscinas de aguas cálidas provenientes del Acuífero Guaraní, rodeadas por bosques y amplios espacios verdes.

Las temperaturas de las aguas oscilan entre los 31 y los 46 grados, una característica que potencia las visitas durante el invierno. Los distintos complejos ofrecen además spa al aire libre, hidromasajes, alojamiento y propuestas recreativas para distintas edades.

Cada predio mantiene características particulares. Mientras Termas Concordia conserva un perfil más familiar y orientado al relax, Termas del Ayuí incorpora un parque acuático y propuestas recreativas. En tanto, Punta Viracho apunta a una experiencia más tranquila y con vistas al lago de Salto Grande.

Concordia y sus aguas termales

Las aguas termales son reconocidas por sus propiedades terapéuticas debido a su composición bicarbonatada y sódica, de baja mineralización. Además contienen minerales como calcio, hierro, magnesio y flúor, elementos vinculados a efectos relajantes y antiinflamatorios.

Potenciando el entorno natural, Concordia busca formar parte de la propuesta turística de este invierno 2026 con actividades a desarrollar en el Lago Salto Grande y sus alrededores como senderismo, pesca deportiva, cabalgatas, avistaje de aves y paseos náuticos.

Entre los sitios más visitados aparece el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, una de las obras binacionales más importantes entre Argentina y Uruguay. Allí se realizan visitas guiadas para conocer el funcionamiento de la represa y su impacto en el desarrollo energético de la región.

La ciudad también sostiene un circuito histórico y cultural que tiene como referencia al Castillo San Carlos, ubicado dentro del Parque San Carlos. El lugar mantiene la relación histórica con Antoine de Saint-Exupéry, quien pasó por la región durante sus vuelos por Sudamérica.

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Enoturismo y gastronomía regional

Otro de los sectores que busca crecer es el enoturismo. Concordia es considerada uno de los puntos históricos vinculados al desarrollo del Tannat en América y actualmente cuenta con bodegas y viñedos abiertos al público, con degustaciones y recorridos guiados.

La gastronomía regional también ocupa un lugar importante dentro de la oferta turística. En distintos sectores de la ciudad predominan platos elaborados con pescados de río, cítricos, miel, nuez pecán y vinos locales, en una región reconocida además por su producción citrícola.

Es de destacar además que, durante el invierno, la agenda local suma además circuitos peatonales, propuestas de turismo rural y actividades deportivas en el Autódromo Ciudad de Concordia, buscando diversificar el movimiento turístico más allá de las termas.