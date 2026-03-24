El otoño es la mejor época para visitar estas termas: descanso y naturaleza

Aguas calientes, piletas y naturaleza: las termas ideales para este otoño. El contraste entre el aire fresco y el agua caliente eleva la experiencia.

El otoño es la mejor época para meterse en una terma. Con la llegada de marzo y los primeros aires frescos, las termas son el destino preferido de quienes buscan un descanso sin recorrer largas distancias. Tres destinos concentran la mayor demanda familiar: Federación, Cacheuta y Copahue.

Qué ofrecen estas termas y por qué vale la pena visitarlas este otoño El Parque Termal de Federación, en Entre Ríos, tiene aguas que brotan desde más de 1.200 metros de profundidad, con temperaturas que alcanzan los 42 grados. El complejo cuenta con nueve piletas, saunas, spa, áreas de relajación y sectores estéticos. Es una de las opciones más completas del país para familias con niños y está a menos de cuatro horas de Buenos Aires por la Ruta 14.

Embed - Termas Las Termas de Cacheuta, en Mendoza, están a 38 kilómetros de la capital provincial y tienen piscinas de piedra volcánica con aguas de entre 32 y 42 grados, rodeadas de arbustos y cactus. El parque cuenta con toboganes, quinchos, parrillas y restaurantes en un entorno de montaña. Hasta el 5 de abril tendrán abiertas las piletas externas.