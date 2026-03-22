Chuck Norris y su legado en Netflix: películas que lo hicieron inmortal

El legado de Chuck Norris está intacto. Su obra está en Netflix y millones la están viendo ahora mismo.

Las películas de Chuck Norris no envejecen: las personas las ven una y otra vez. Eso no pasa con cualquiera. Pasa con los íconos que definieron cómo el cine de acción debía verse, sonar y golpear. En Netflix puedes encontrar algunas para recordar su legado.

Chuck Norris en Netflix La saga "Missing in Action" es un punto de partida. En estas tres entregas, Chuck Norris interpreta al Coronel James Braddock, un soldado que regresa a Vietnam para rescatar prisioneros de guerra abandonados. El primer film de 1984 recaudó más de 22 millones de dólares solo en Estados Unidos con un presupuesto de 2 millones. Una rentabilidad que pocas producciones actuales logran.

netflix "Delta Force" (1986) es otra pieza de su legado. Chuck Norris protagoniza esta historia junto a Lee Marvin, basada en el secuestro real del vuelo TWA 847 en 1985. La película fue un éxito rotundo y terminó generando dos secuelas. La escena de la motocicleta con cohetes incorporados se convirtió en una de las más icónicas del cine de los 80.

netflix "Code of Silence" (1985) suele aparecer en las listas de críticos como su mejor trabajo. Chuck Norris interpreta a un policía de Chicago solo contra todos: la mafia italiana y sus propios colegas corruptos. El diario Los Angeles Times la calificó como una de las mejores películas de acción de la década. No exageraban.