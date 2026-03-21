Netflix estrenó la película que continúa la historia de una de las series más exitosas de los últimos tiempos

Con un elenco de lujo y una historia cargada de tensión, desembarcó en Netflix la continuación de este relato criminal que cautivó al mundo.

El universo de los Shelby regresó a la pantalla. Tras su paso por los cines de Reino Unido el pasado 6 de marzo, este viernes 20 de marzo se produjo el esperado desembarco en Netflix de Peaky Blinders: El hombre inmortal. La producción funciona como una continuación directa de la serie de televisión británica que se emitió entre 2013 y 2022.

En esta historia, dirigida por Tom Harper, la trama se centra en un momento crítico para el protagonista. Cuando su hijo se ve envuelto en una conspiración nazi, Tommy Shelby debe salir de su autoexilio y regresar a Birmingham. El objetivo de su retorno es claro: salvar a su familia y a su país en medio de un contexto de drama épico y criminal.

Mirá el tráiler de Peaky Blinders: El hombre inmortal Peaky Blinders El Hombre Inmortal - Trailer La película está protagonizada por Cillian Murphy, quien retoma su icónico papel principal. El actor lidera un elenco coral que mantiene la esencia de la producción original, asegurando la continuidad de la narrativa que comenzó hace más de una década en la televisión y que ahora encuentra un nuevo capítulo en formato de largometraje.

Dentro del reparto, repiten sus papeles actores como Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck. A este grupo de figuras conocidas de la serie se incorporan nombres de peso para esta entrega, entre los que se destacan Rebecca Ferguson, Tim Roth, Jay Lycurgo y Barry Keoghan, quienes completan el esquema de personajes.