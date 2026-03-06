Te engancha de inicio a fin: la película de Netflix con Joaquín Furriel que es furor y no te dejará respirar
El drama y la tensión se combinan en una de las películas más comentadas del momento y te va a mantener atrapado desde el primer minuto.
Hay películas que se miran y se olvidan, y otras que te aprietan el pecho desde la primera escena. Cortafuego es de esas que no dan respiro: una película de suspenso psicológico que avanza como las llamas, arrasando certezas y dejando al espectador atrapado hasta el último minuto.
Dirigida por David Victori, esta propuesta española, estrenada el 20 de febrero de 2026, tiene una duración de 107 minutos y se convirtió en una de las producciones más vistas de Netflix en este momento.
"Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio, y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas", dice la sinopsis de la plataforma de streaming.
El elenco está encabezado por Belén Cuesta, junto a Enric Auquer, Joaquín Furriel y Diana Gómez. Las actuaciones han sido uno de los puntos más elogiados por el público.
Mirá el trailer de Cortafuego
En las redes sociales, los usuarios elogiaron Cortafuego y la mayoría aseguró que es un film que te mantiene atento desde el comienzo hasta el final.
¡¡SÚPER RECOMENDACIÓN!!! ¡¡¡La película #Cortafuego, en Netflix!!! Te engancha de inicio a fin, intriga y suspenso hasta el final. Buenísima"; "Ví Cortafuego en Netflix y me gustó mucho."; "Cortafuego (2026). Te mantiene en tensión. Te pones muy nerviosa con las acciones de los personajes. Pero están increíbles todos"; son algunas de las opiniones que reflejan el impacto que está generando.