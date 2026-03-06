Te engancha de inicio a fin: la película de Netflix con Joaquín Furriel que es furor y no te dejará respirar

El drama y la tensión se combinan en una de las películas más comentadas del momento y te va a mantener atrapado desde el primer minuto.

Hay películas que se miran y se olvidan, y otras que te aprietan el pecho desde la primera escena. Cortafuego es de esas que no dan respiro: una película de suspenso psicológico que avanza como las llamas, arrasando certezas y dejando al espectador atrapado hasta el último minuto.

Dirigida por David Victori, esta propuesta española, estrenada el 20 de febrero de 2026, tiene una duración de 107 minutos y se convirtió en una de las producciones más vistas de Netflix en este momento.

Cortafuego 2 Cortafuego es una de las películas más vistas del momento en Netflix. X @NetflixES. "Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio, y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas", dice la sinopsis de la plataforma de streaming.

El elenco está encabezado por Belén Cuesta, junto a Enric Auquer, Joaquín Furriel y Diana Gómez. Las actuaciones han sido uno de los puntos más elogiados por el público.

Mirá el trailer de Cortafuego Cortafuego- Trailer Netflix En las redes sociales, los usuarios elogiaron Cortafuego y la mayoría aseguró que es un film que te mantiene atento desde el comienzo hasta el final.