Netflix: la serie basada en hechos reales que expone un caso que sacudió a una ciudad

Niños de plomo es la nueva apuesta dramática que llegó a Netflix el pasado miércoles 11 de febrero. La producción polaca, cuyo título original es Olowiane dzieciaka, está basada en el libro homónimo de Michal Jedryka y recupera una historia real que, hasta el día de hoy, sigue conmocionando a todos.

Los hechos se sitúan en la ciudad de Szopienice, a mediados de la década de los setenta, donde numerosos niños comenzaron a presentar problemas de salud que, en un primer momento, fueron diagnosticados como anemia. Jolanta Wadowska-Król, una médica, advirtió que esos cuadros escondían una intoxicación por plomo vinculada a la actividad de una planta metalúrgica cercana.

Niños de plomo 2 Niños de plomo tiene seis capítulos. IMDB. Desde la clínica que dirigía, la profesional impulsó análisis y controles para confirmar el alcance del daño. Su investigación permitió demostrar que la contaminación afectaba a una gran cantidad de chicos y que el problema no podía seguir oculto. La situación generó tensiones políticas y múltiples obstáculos, pero también abrió el camino a una revisión de lo que estaba ocurriendo en la zona.

Con el tiempo, las autoridades reconocieron la gravedad del caso y se implementaron medidas concretas: se revisó el funcionamiento de la acería, se retiraron grandes volúmenes de tierra contaminada y se trasladó a cientos de familias a áreas más seguras. Además, se pusieron en marcha acciones sanitarias destinadas a mejorar la salud de los menores afectados y a reducir el impacto ambiental.