Amazon Prime Video tiene una serie de suspenso que te mantendrá al borde del asiento

La propuesta llegó a la plataforma de streaming a fines de enero y promete tensión al límite en cada episodio.

La nueva propuesta de Amazon Prime Video se estrenó el 21 de enero.

Un asalto millonario, empleados convertidos en piezas clave de un plan criminal y una investigación contrarreloj marcan el pulso de El robo (Steal, título original), la serie que se estrenó el pasado 21 de enero en Amazon Prime Video.

Rápidamente, la propuesta escaló entre los contenidos más vistos. Actualmente, es la cuarta serie más elegida en Argentina en la plataforma de streaming.

El robo 2 "El robo" es una de las series más vistas, actualmente, en la plataforma de streaming. Ludovic Robert/Ludovic Robert/Prime Video. La producción estadounidense, creada por Sotiris Nikias y dirigida junto a Hettie Macdonald y Sam Miller, consta de seis episodios de alrededor de una hora cada uno y se inscribe en el terreno del drama criminal y el suspenso. La trama se sitúa en la firma financiera Lochmill Capital, escenario de un golpe que impacta de lleno en el sistema.

La historia comienza cuando un grupo de ladrones armados toma el edificio y obliga a Zara y Luke a cumplir instrucciones precisas. Lo que parece un asalto directo pronto revela una operación más amplia, con intereses que exceden a los rehenes y al dinero en juego.

Mirá el trailer de El Robo El Robo- Trailer En paralelo, el detective Rhys intenta reconstruir cómo se concretó el robo de 4000 millones de libras de un fondo de pensiones.