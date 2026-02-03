La película de Netflix que incomoda hasta el último minuto

Es una película intensa, con actuaciones fuertes y una historia que incomoda. Ideal para quienes buscan tensión real.

En Netflix hay una película que aprieta desde la primera escena y no suelta. Intriga es una historia cruda, incómoda y directa. Un padre, una hija desaparecida y una búsqueda que cruza límites morales. Afecta porque ves de cerca las decisiones humanas y en un final que sacude.

Una película intensa Estrenada en 2013, Intriga reúne a Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal en uno de los duelos actorales más recordados del género. Ambos cargan la historia con gestos, silencios y miradas tensas. La trama se apoya en una desaparición infantil que rompe la calma de un barrio tranquilo y ordenado.

netflix 2 El director es Denis Villeneuve, cineasta canadiense que luego firmó Dune y La llegada. En esta obra, su estilo ya se nota. Planos cerrados, ritmo controlado y clima oscuro. No hay escenas sobrantes. Cada minuto suma presión y empuja la historia hacia un terreno incómodo.

La película se centra en Keller Dover, un padre consumido por la angustia. Su hija y una amiga desaparecen tras una tarde de juegos. La policía avanza con cautela, pero el tiempo corre. Esa espera desata decisiones extremas que dividen al espectador y generan debate.