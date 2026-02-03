La serie de Netflix para quienes buscan suspenso y drama

La serie de Netflix que cuestiona qué tan lejos irías por proteger a un hijo. El precio del silencio familiar que nadie quiere pagar.

Nadie es tan inocente como aparenta. En el tranquilo suburbio de Lund, los Sandell proyectan una imagen impecable que todos envidian. Setrata de "Una familia normal", una serie de suspenso de Netflix, en la que un rastro de sangre rompe la armonía cuando la joven Stella termina tras las rejas.

Una serie cargada de suspenso La trama arranca con un trauma del pasado. Stella sufre un abuso por parte de su entrenador durante un campamento deportivo. El sistema falla y el miedo silencia la verdad durante años. Sus padres eligen protegerla mediante el silencio en lugar de buscar justicia real. Esa decisión marca el inicio de una red de mentiras peligrosas.

netflix El tiempo pasa y la tragedia golpea de nuevo a los Sandell. Christoffer Olsen aparece muerto y todas las pistas señalan directamente a Stella. La policía detiene a la chica y el escándalo estalla pronto. El vecindario observa con asombro cómo los pilares de la comunidad se quiebran. La perfección era solo una máscara frágil y muy costosa.