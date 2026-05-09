Netflix: la serie noruega de 10 episodios para maratonear el sábado

Con solo 10 capítulos, esta serie de Netflix es el thriller nórdico que necesitás para maratonear y resolver tu sábado en casa.

Una de las series que destaca en el catálogo de Netflix. Foto: Archivo

Netflix tiene el plan definitivo para un sábado de sillón y manta diseñado para los fanáticos de las historias de alto impacto. Entre la inmensidad de su catálogo, emerge la serie "La Chica de Oslo" (Bortført), una joya del suspense nórdico que reúne los ingredientes exactos para un maratón sin respiro.

Con apenas 10 episodios que promedian los 40 minutos, esta coproducción entre Noruega e Israel se posiciona como la candidata imbatible para resolver el eterno dilema de "qué ver" el fin de semana. Es corta, es intensa y es imposible de soltar.

La serie noruega ideal para maratonear este sábado La trama arranca con una premisa contundente. Pia, una joven noruega, es secuestrada junto a dos amigos israelíes en el desierto del Sinaí, una zona de altísimo conflicto. El grupo secuestrador exige la liberación de prisioneros tanto en Noruega como en Israel, de lo contrario, ejecutarán a los rehenes.

Es aquí donde entra en juego la figura central: Alex, la madre de Pia y una experimentada diplomática noruega. Desesperada y viendo que los canales oficiales se mueven muy lento, decide viajar a Oriente Medio para tomar las riendas de la negociación por su cuenta.

la chica de oslo- Netflix Una historia de suspenso para maratonear el fin de semana. Foto: Archivo