Netflix: la serie noruega de 10 episodios para maratonear el sábado
Con solo 10 capítulos, esta serie de Netflix es el thriller nórdico que necesitás para maratonear y resolver tu sábado en casa.
Netflix tiene el plan definitivo para un sábado de sillón y manta diseñado para los fanáticos de las historias de alto impacto. Entre la inmensidad de su catálogo, emerge la serie "La Chica de Oslo" (Bortført), una joya del suspense nórdico que reúne los ingredientes exactos para un maratón sin respiro.
Con apenas 10 episodios que promedian los 40 minutos, esta coproducción entre Noruega e Israel se posiciona como la candidata imbatible para resolver el eterno dilema de "qué ver" el fin de semana. Es corta, es intensa y es imposible de soltar.
La serie noruega ideal para maratonear este sábado
La trama arranca con una premisa contundente. Pia, una joven noruega, es secuestrada junto a dos amigos israelíes en el desierto del Sinaí, una zona de altísimo conflicto. El grupo secuestrador exige la liberación de prisioneros tanto en Noruega como en Israel, de lo contrario, ejecutarán a los rehenes.
Es aquí donde entra en juego la figura central: Alex, la madre de Pia y una experimentada diplomática noruega. Desesperada y viendo que los canales oficiales se mueven muy lento, decide viajar a Oriente Medio para tomar las riendas de la negociación por su cuenta.
Por qué es la elegida para este sábado
Al igual que muchas series nórdicas, "La chica de Oslo", mantiene una atmósfera fría y calculada propia de los thrillers nórdicos, pero la traslada a un escenario caluroso y caótico como el desierto del Sinaí, logrando un contraste visual y narrativo muy atractivo.
Datos Clave
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Título: La chica de Oslo (Bortført)
Año: 2021
Plataforma: Netflix
Temporadas: 1 (10 episodios)
Calificación: 16+ (Dramas, Thrillers)
Elenco: Anneke von der Lippe, Amos Tamam y Raida Adon.
Creadores: Kyrre Holm Johannessen y Ronit Weiss-Berkowitz.