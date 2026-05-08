La miniserie sueca de Netflix ideal para quienes buscan un thriller corto y oscuro

Con solo 6 episodios, esta miniserie sueca de Netflix arranca con la desaparición de una niña y construye un thriller ideal para ver esta noche.

La miniserie sueca de Netflix sigue a una criminóloga que vuelve a su pueblo y se enfrenta a un caso muy parecido al de su propia infancia.

Las miniseries nórdicas llevan tiempo demostrando que no necesitan grandes artificios para sostener el suspenso. The Glass Dome, la producción sueca de Netflix, arranca con la desaparición de una niña y abre una historia marcada por traumas, recuerdos y secretos que todavía pesan sobre un pueblo pequeño.

La historia sigue a Lejla, una criminóloga que vuelve a su pequeño pueblo natal y termina envuelta en la investigación por la desaparición de una niña. El caso no tarda en tocar una fibra mucho más sensible, porque guarda similitudes inquietantes con su propia historia: años atrás, ella misma fue secuestrada en ese mismo lugar. Desde ahí, la miniserie sueca construye un thriller donde el misterio avanza junto con los recuerdos y las heridas que nunca terminaron de cerrar.

image Con clima nórdico y una historia atravesada por viejos traumas, la miniserie encuentra en Netflix una buena opción para una maratón corta. Netflix

Uno de los puntos más atractivos de The Glass Dome está en esa unión entre crimen y trauma personal. La serie no trabaja solo con la búsqueda de una chica desaparecida, sino también con todo lo que ese nuevo caso despierta en su protagonista. Esa combinación le da más peso emocional a la historia y hace que no quede reducida a un simple policial nórdico.

También juega a favor el clima que construye. Como buena miniserie sueca, apuesta por un tono frío, silencios incómodos y una atmósfera donde el peligro parece mezclarse con la rutina del pueblo. Más que apoyarse en golpes permanentes, The Glass Dome encuentra fuerza en la incomodidad y en la sensación de que cada pista acerca a una verdad más perturbadora de lo que parecía al principio.