Según la psicología, las personas que vuelven a ver siempre la misma serie no lo hacen solo por nostalgia

Hay personas que, en lugar de buscar una serie nueva, vuelven una y otra vez a los mismos capítulos, a los mismos personajes y hasta a los mismos diálogos. A simple vista puede parecer una costumbre ligada solo a la nostalgia o al hábito, pero un trabajo de psicología sugirió que detrás de esa elección también puede haber una forma de descanso mental.

El estudio se llama "Energized by Television: Familiar Fictional Worlds Restore Self-Control" y fue publicado en la revista Social Psychological and Personality Science. Allí, la investigadora Jaye L. Derrick analizó la idea de que, después de gastar esfuerzo mental en tareas que exigen autocontrol, muchas personas buscan "mundos ficcionales familiares", como una serie favorita, y que esa inmersión puede ayudar a recuperar recursos psicológicos.

Volver a una serie conocida no siempre responde solo a la costumbre: para la psicología, también puede ser una forma de recuperar calma y energía mental.

Según el paper, la investigación combinó un experimento con un seguimiento de la vida diaria de los participantes. En los dos casos apareció una idea parecida: después de hacer tareas que exigían concentración, paciencia o control, muchas personas tendían a volver a sus programas favoritos. Es decir, no elegían cualquier contenido, sino algo conocido, cómodo y previsible .

El estudio plantea que ahí está la clave. Volver a ver una serie ya conocida requiere menos esfuerzo mental que empezar algo nuevo. La persona no tiene que prestar tanta atención para entender quién es quién, qué está pasando o hacia dónde va la historia. Ya sabe qué esperar. Además, reencontrarse con personajes familiares puede generar una sensación de compañía o cercanía, como si ese mundo ficticio ofreciera un pequeño refugio emocional.

Los investigadores también marcaron una diferencia importante. El efecto no aparecía con cualquier cosa que estuviera en la tele ni tampoco con un episodio nuevo de una serie favorita. Lo que parecía ayudar más era volver a un contenido ya visto, como una serie, una película o incluso un libro conocido. Justamente, lo que daba alivio era esa familiaridad.

En definitiva, el estudio resaltó que quienes ven siempre la misma serie no lo hacen solo por costumbre o nostalgia. Muchas veces lo hacen porque ese contenido conocido les genera comodidad, les exige menos esfuerzo mental y les ayuda a recuperar energía después de un día cargado.

El estudio para buscar se llama "Energized by Television: Familiar Fictional Worlds Restore Self-Control” y fue publicado en 2013.