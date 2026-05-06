La miniserie danesa de Netflix ideal para ver esta noche

Con solo 6 episodios, esta miniserie danesa de Netflix mezcla misterio, secretos y un caso que altera la calma de un barrio rico.

La miniserie danesa de Netflix comienza con la desaparición de una au pair en un exclusivo suburbio de Copenhague.

Cuando llega la noche, no siempre dan ganas de empezar una serie larguísima o una historia que necesite varios capítulos para ponerse interesante. Ahí aparece Secrets We Keep, una miniserie danesa de Netflix que con pocos episodios y un conflicto fuerte desde el comienzo encuentra una forma muy efectiva de atrapar sin perder tiempo.

La historia empieza cuando Ruby, una joven au pair filipina, desaparece en uno de los barrios más acomodados al norte de Copenhague. A partir de ahí, Cecilie, una vecina de la zona, empieza a sentirse cada vez más implicada en lo ocurrido y decide buscar respuestas, aunque esa decisión incomode a personas muy cercanas de su propio entorno.

Uno de los puntos más atractivos de Secrets We Keep está en ese contraste entre la apariencia de perfección del barrio y todo lo que empieza a salir a la superficie cuando la investigación avanza. La desaparición de la joven no solo instala un misterio, sino que también empieza a romper la imagen impecable de una comunidad que parecía completamente ordenada.

image Con 6 capítulos y formato de thriller, la miniserie aparece en Netflix como una opción ideal para una maratón corta esta noche. Netflix

También juega a favor el formato. Secrets We Keep tiene 6 episodios y se apoya en una historia que instala el conflicto desde el arranque. Por eso funciona muy bien para quienes buscan algo breve, intenso y fácil de seguir en una sola noche o en muy pocos días.