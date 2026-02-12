Esta intensa serie británica sigue siendo uno de los mejores policiales en streaming

Las series policiales son, desde hace años, el verdadero motor del streaming . Hay de todo: las que se devoran en un fin de semana, las que apuestan por el misterio lento, las que sorprenden y las que se vuelven previsibles a mitad de camino. Y después están esas ficciones que logran equilibrarlo todo (tensión, personajes potentes y casos memorables) y terminan convirtiéndose en una recomendación obligada para cualquiera que esté buscando una buena serie.

En 2010 vio la luz Luther , una serie inicialmente estrenada por la BBC, y que luego hizo su paso por el streaming. Actualmente se encuentra disponible completa en Amazon Prime Video .

La serie creada por Neil Cross convirtió a Idris Elba en un nombre imposible de ignorar. De hecho, su trabajo como John Luther lo llevó a competir en los Emmy como mejor actor dramático, un reconocimiento que terminó de confirmar lo que muchos ya sabían: ahí había algo especial.

Luther no es el típico detective televisivo. Es brillante, sí. Tiene una capacidad casi quirúrgica para entender cómo piensan los asesinos. Pero también está quebrado. Arrastra culpa, furia e impulsividad. En la primera temporada lo vemos perder su matrimonio y cargar con tragedias que lo empujan todavía más hacia la oscuridad.

La serie no se parece en nada a esos misterios elegantes. Es áspera, cruda y muchas veces violenta. Más cerca del tono de The Wire que del policial clásico británico. Y aunque los crímenes son complejos y perturbadores, el foco está puesto tanto en el asesino como en el hombre que intenta atraparlo.

En la segunda tanda de episodios, presentada en su momento casi como una “secuela” de cuatro capítulos, la tensión escala todavía más. Luther debe enfrentarse a un psicópata que ataca usando una máscara grotesca de Punch, mientras intenta proteger a Jenny, una adolescente atrapada en una red de explotación. Más adelante, el caso gira hacia un asesino aparentemente común que mata al azar y parece estar en dos lugares al mismo tiempo. La serie nunca baja la apuesta.

Uno de los grandes aciertos de Neil Cross es entender que el crimen y la psicología del investigador tienen el mismo peso. Cada caso es una excusa para profundizar en las grietas de Luther. Elba interpreta al personaje con una intensidad que impresiona, siempre calmo, pero con explosiones de temperamento que descolocan a más de uno.

Tráiler de la primera temporada de Luther

Luther (2010) - tráiler oficial subtitulado

A su lado, Ruth Wilson interpreta a Alice Morgan. Una mujer fría, brillante, e inquietante. Su relación con Luther es uno de los vínculos más fascinantes del policial. Una mezcla de admiración, obsesión y peligro.

Desde sus inicios allá por 2010, la crítica fue clara. Luther fue elogiada por su guion, por esa atmósfera cargada y la gran actuación de Idris Elba. Con el paso del tiempo, la serie no solo mantuvo su prestigio, sino que se convirtió en referencia obligada cuando se habla de thrillers psicológicos modernos.

Si estás buscando una serie atrapante, intensa y adictiva, Luther es la opción ideal. La serie cuenta con 5 temporadas que se encuentran todas disponibles en Prime Video. Y si te quedaste con ganas de más, en 2023 se lanzó la película Luther: Cae la noche, disponible en Netflix.