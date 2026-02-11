Netflix: la serie nórdica más escalofriante que está inspirada en una tradición danesa y pasó desapercibida

Tiene solo 6 capítulos y la crítica la adoró por su atmósfera espeluznante y ritmo lento pero adictivo.

La serie que pasó desapercibida y se puede ver en un fin de semana.

Con el auge del true crime y cine nórdico, Netflix ha cargado su catálogo con películas y series que nos transportan hasta atmósferas sombrías y con un enfoque en la psicología del asesino que nos mantienen pegados a la pantalla. Sin embargo, hay muchos títulos que han pasado desapercibidos y que vale la pena ver.

Uno de ellos es El caso Hartung que comienza en el suburbio de Copenhague con el hallazgo del cadáver de una mujer en un parque infantil. A simple vista, se evidencia que el asesinato fue brutal, pero lo más escalofriante es que a su lado hay un muñeco hecho con castañas, lo que se interpreta como la firma del asesino.

No te pierdas el tráiler de la serie Embed - El Caso Hartung (EN ESPAÑOL) Tráiler Oficial Netflix La investigación da un giro inesperado cuando el equipo de criminalística encuentra las huellas dactilares de la hija de Rosa Hartung, la ministra de Asuntos Sociales, en el muñeco. Pero lo misterioso es que esa niña fue dada por muerta un año atrás. En este momento se desata una investigación que pone a todos los pelos de punta.

La serie cuenta con un elenco poderoso y popular detrás. El creador es el mismo que The Killing, una serie policial que fue todo un éxito en Estados Unidos. Pero también se encuentra Søren Sveistrup, el creador de la serie y autor de la novela en la que se basa esta producción; y los directores Kasper Barfoed y Mikkel Serup.