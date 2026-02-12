Netflix: la serie de pocos capítulos en la que actúa la China Suárez y todo Argentina está esperando

Con la China Suárez y Verónica Llinás a la cabeza, la serie de Sebastián Ortega promete una dosis extra de violencia y realismo carcelario.

Sebastián Ortega redobla la apuesta con una trama marcada por la delincuencia organizada. / Netflix

El fenómeno de las cárceles femeninas está de regreso y promete ser más sangriento que nunca. Netflix confirmó que el próximo 13 de febrero se producirá el estreno mundial de la segunda temporada de En el barro, el exitoso spin-off de El Marginal producido por Sebastián Ortega.

En el barro 2 - adelanto Che Netflix La trama retoma la historia en un penal de La Quebrada que ha mutado por completo, donde la ley de la selva se impone en cada pabellón y las jerarquías que conocíamos han quedado reducidas a cenizas bajo el mando de nuevas y peligrosas organizaciones.

Todo lo que tenés que saber de En el barro, lo nuevo de Netflix La plataforma de streaming lanzó un comunicado el 16 de enero detallando que el equilibrio de poder se ha roto. “Gladys, ‘La Borges’ (Ana Garibaldi), regresa al penal y deberá enfrentarse a un territorio dominado por nuevas bandas, forjando alianzas inesperadas para sobrevivir y proteger a los suyos”, anunció Netflix.

en el barro china (1) El 13 de febrero es la fecha confirmada para el estreno global en la plataforma de Netflix. Netflix En este ecosistema hostil, la protagonista deberá medir fuerzas con la Gringa Casares, el personaje de Verónica Llinás que ha tomado el control absoluto, sometiendo a las reclusas bajo un régimen de terror y nuevas modalidades de crimen organizado.

en el barro china Gladys "La Borges" regresa a La Quebrada para enfrentar un nuevo y violento ecosistema. Netflix La sinopsis oficial no deja lugar a dudas sobre la crudeza de los nuevos episodios: “La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás ‘tribus’ mediante la violencia (...) deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares”.