Netflix: la serie de pocos capítulos en la que actúa la China Suárez y todo Argentina está esperando
Con la China Suárez y Verónica Llinás a la cabeza, la serie de Sebastián Ortega promete una dosis extra de violencia y realismo carcelario.
El fenómeno de las cárceles femeninas está de regreso y promete ser más sangriento que nunca. Netflix confirmó que el próximo 13 de febrero se producirá el estreno mundial de la segunda temporada de En el barro, el exitoso spin-off de El Marginal producido por Sebastián Ortega.
La trama retoma la historia en un penal de La Quebrada que ha mutado por completo, donde la ley de la selva se impone en cada pabellón y las jerarquías que conocíamos han quedado reducidas a cenizas bajo el mando de nuevas y peligrosas organizaciones.
Te Podría Interesar
Todo lo que tenés que saber de En el barro, lo nuevo de Netflix
La plataforma de streaming lanzó un comunicado el 16 de enero detallando que el equilibrio de poder se ha roto. “Gladys, ‘La Borges’ (Ana Garibaldi), regresa al penal y deberá enfrentarse a un territorio dominado por nuevas bandas, forjando alianzas inesperadas para sobrevivir y proteger a los suyos”, anunció Netflix.
En este ecosistema hostil, la protagonista deberá medir fuerzas con la Gringa Casares, el personaje de Verónica Llinás que ha tomado el control absoluto, sometiendo a las reclusas bajo un régimen de terror y nuevas modalidades de crimen organizado.
La sinopsis oficial no deja lugar a dudas sobre la crudeza de los nuevos episodios: “La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás ‘tribus’ mediante la violencia (...) deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares”.
Ante este panorama, Gladys encontrará en Nicole, el personaje interpretado por la China Suárez, una aliada estratégica. Juntas, y con el respaldo de las "embarradas" y la Zurda (Lorena Vega), intentarán desestabilizar el reinado de Llinás en una guerra de bandas sin cuartel.
Elenco de En el barro
- Ana Garibaldi
- Verónica Llinás
- Lorena Vega
- Julieta Ortega
- Eugenia Suárez
- Carolina Ramírez
- Érika de Sautu Riestra
- Camila Peralta
- Inés Estévez
- Victorio D'Alessandro
- L-Gante
- Pablo Rago
- Juan Minujín