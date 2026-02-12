La China Suárez apostó al total black y la rompió con su look de noche

La China Suárez deslumbró con un minivestido lencero y mules altísimos para promocionar En el barro 2. No te pierdas las fotos en la nota.

En medio de rumores de infidelidad, la China Suárez aterrizó en Buenos Aires para cumplir con los compromisos de prensa previos al lanzamiento de la segunda temporada de En el barro.

Para un encuentro con sus coestrellas, la actriz apostó por una estética total black de la mano de Cristian Navar, y construyó un look potente que, en cuestión de minutos, se convirtió en tema de conversación en redes.

El eje fue un minivestido negro de inspiración lencera, de breteles finos y con delicados detalles de encaje floral en el escote. La silueta estaba ceñida en la cintura y se abría en una falda acampanada con pliegues.

Como complemento, eligió mules altísimos con taco aguja, punta abierta y sectores cut out en el frente. El calzado, también en negro, le estilizó la figura y reforzó la decisión monocromática, logrando así una imagen pulida, donde cada elemento encontró su lugar exacto.

En cuanto al beauty look, Juan Manuel Cativa firmó un peinado semirecogido que dejó ver el rostro y le dio un aire fresco, mientras que el maquillaje, realizado por Juicy Makeup, incluyó delineado, máscara de pestañas, contorno y labios nude, logrando un buen balance entre intensidad y naturalidad.