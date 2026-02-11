La China Suárez protagonizó una campaña de lencería que encendió las redes

No te pierdas las fotos de la producción de lencería que mostró todo el magnetismo de la China Suárez.

En paralelo al estreno de la segunda temporada de En el barro, donde tuvo un rol protagónico, la China Suárez presentó una nueva campaña de lencería que no tardó en generar repercusión.

La actriz fue la cara de la nueva colección de Pompavana, la firma de Ivana Figueiras, en la que mostró su capacidad para habitar producciones de gran impacto visual con mucha presencia. Las imágenes, firmadas por Martin Traynor, se viralizaron rápidamente.

Recostada sobre una cama de sábanas blancas, la China posó con un conjunto de encaje floral negro compuesto por un corpiño triangular y una bombacha colaless a juego. El estilismo se completó con medias largas y mitones del mismo género.

En otras tomas, llevó un set similar, también negro, pero con detalles satinados y encaje floral aplicado en los extremos. El corpiño mantuvo la moldería triangular clásica, mientras que la bombacha apareció más cavada, con tiras regulables.

Uno de los diseños más llamativos fue un bralette de encaje floral, que se destacó por los breteles finos cruzados a la altura del abdomen, adornados con pequeñas arandelas. El conjunto se completó con una bombacha que replicó los mismos detalles, con encaje en los extremos y tiras finas con una argolla metálica.