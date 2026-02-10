Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra la China Suárez y sigue la polémica: "Que deje de..."

La empresaria acusó fuertemente a la pareja de Mauro Icardi y estalló un nuevo escándalo.

Wanda Nara volvió a apuntar contra la China Suárez y todo sucedió en el programa de Mariana Fabbiani. La conductora estrella de Telefe se contactó con el periodista Guido Záffora mientras hablaban con Elba Marcovecchio, letrada de Mauro Icardi.

La mediática decidió lanzar una fuerte acusación contra la China Suárez: "Que deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza", expresó. Záffora reveló que lo de la mudanza se refiere a un envío que nunca llegó a destino y causó polémica.

La mediática volvió a referirse a los artículos que dejó en la casa que compartía con el futbolista en Turquía, que, supuestamente, la China habría usado durante sus primeras visitas en el país europeo. Pero esto no quedó solo en la China, sino que además habló sobre Elba Marcovecchio.

"Que se ocupe de que su defendido (Icardi) pague alimentos en vez de hacer que tenga todo embargado", expresó Wanda a través de mensajes de texto. Por el momento, Eugenia Suárez no ha reaccionado y resta esperar si lo hace en las próximas horas.