Wanda Nara se mostró desafiante con un corpiño transpartente y la acusaron de "grasa"

Hartos de los filtros y el retoque digital, los seguidores de Wanda Nara destrozaron su look deportivo y traslúcido.

La temperatura en las redes sociales subió de golpe, pero esta vez el resultado no fue el esperado por Wanda Nara. La actual conductora de Mastechef Celebrity decidió compartir en su cuenta de X una postal de alto voltaje que, en cuestión de segundos, se convirtió en el blanco de una feroz campaña de críticas.

wanda nara hot Wanda Nara enfrentó una ola de rechazo tras subir una foto con transparencias en su cuenta de X. @wanda_nara Luciendo un corpiño traslúcido que desafiaba los límites de la censura, la mediática intentó cubrirse estratégicamente con emojis de corazones para proteger su perfil, pero la maniobra no logró frenar la indignación de una audiencia que parece haber llegado a su límite.

El descargo de los usuarios contra el contenido "al desnudo" de Wanda Nara A diferencia del amor que suele recibir en Instagram, en X el público fue lapidario y no se guardó nada frente a la estética de Wanda Nara. Entre las reacciones más leves, los internautas tildaron a la publicación de “Grasa” y lanzaron frases irónicas como “Al fin se bañó” o “Siempre iguales las fotos. Corpiño y pantalón deportivo. Háblame de vulgar...”, dejando en claro un evidente cansancio ante el estilo repetitivo de sus producciones caseras.

wanda-nara-hot-credito-x-Z La mediática utilizó emojis de corazones para evitar que la plataforma censurara su imagen íntima. @wanda_nara Sin embargo, el tono de la discusión subió de volumen cuando los comentarios empezaron a rozar el plano familiar y personal. La furia de los usuarios se ensañó con su rol de madre, disparando cuestionamientos directos sobre la exposición de su cuerpo frente a sus herederos. “Pobres sus hijos, tienen una madre que vende contenido”, “Siempre en bolas”, “Ridícula nivel Dios”, “¿Qué opina tu hijo mayor de esto?” y “¡Qué vergüenza para tus hijos!”.