"No pierdas...": el consejo de Wanda Nara como mentora legal de Evangelina Anderson frente al divorcio de Martín Demichelis

Wanda Nara ayuda a Eva Anderson para evitar que la modelo salga perjudicada en el acuerdo con su ex pareja y padre de sus hijos.

Tras doce meses de un distanciamiento que se mantuvo bajo un hermetismo inicial, la ruptura entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis entra en una fase de definiciones urgentes. Esta semana será determinante, ya que ambos están citados a una mediación judicial donde se pondrán sobre la mesa los puntos más sensibles; sin embargo, Wanda Nara se ha llevado el foco de atención por ser la mentora legal de la modelo.

El rol de Wanda Nara en el divorcio de Evangelina Anderson La gran sorpresa en este tablero legal es la aparición de una aliada inesperada. Según reveló Alejandro Castelo, Wanda Nara estaría asesorando de cerca a Evangelina en las estrategias para la partición de activos. La conductora, experta en este tipo de batallas mediáticas y legales, le estaría brindando recomendaciones "rigurosos" para que la participante de MasterChef Celebrity no ceda terreno frente al exdirector técnico de River Plate.

Wanda Nara (3) La mediática ayuda a Anderson en su divorcio. Foto: gentileza / Prensa Telefe. Desde el entorno de Evangelina Anderson, el malestar es palpable. En el programa A La Tarde, Luis Bremer deslizó que la modelo siente que se hace cargo “al 100%” de la estructura familiar, tanto en lo financiero como en el día a día emocional, mientras que su ex solo cumpliría con salidas recreativas.

divorcio demichelis anderson La mediación abordará la tenencia de los hijos y la cuota alimentaria tras un año de crisis. Archivo MDZ Por el contrario, Gustavo Suppa, allegado al deportista, salió al cruce afirmando que “alguien distorsiona la realidad” y destacó que Demichelis ya habría escriturado un lujoso departamento en el Chateau Libertador para que viva su familia, un gesto que buscaría suavizar la tirantez.