"No pierdas...": el consejo de Wanda Nara como mentora legal de Evangelina Anderson frente al divorcio de Martín Demichelis
Wanda Nara ayuda a Eva Anderson para evitar que la modelo salga perjudicada en el acuerdo con su ex pareja y padre de sus hijos.
Tras doce meses de un distanciamiento que se mantuvo bajo un hermetismo inicial, la ruptura entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis entra en una fase de definiciones urgentes. Esta semana será determinante, ya que ambos están citados a una mediación judicial donde se pondrán sobre la mesa los puntos más sensibles; sin embargo, Wanda Nara se ha llevado el foco de atención por ser la mentora legal de la modelo.
El rol de Wanda Nara en el divorcio de Evangelina Anderson
La gran sorpresa en este tablero legal es la aparición de una aliada inesperada. Según reveló Alejandro Castelo, Wanda Nara estaría asesorando de cerca a Evangelina en las estrategias para la partición de activos. La conductora, experta en este tipo de batallas mediáticas y legales, le estaría brindando recomendaciones “rigurosos” para que la participante de MasterChef Celebrity no ceda terreno frente al exdirector técnico de River Plate.
Desde el entorno de Evangelina Anderson, el malestar es palpable. En el programa A La Tarde, Luis Bremer deslizó que la modelo siente que se hace cargo “al 100%” de la estructura familiar, tanto en lo financiero como en el día a día emocional, mientras que su ex solo cumpliría con salidas recreativas.
Por el contrario, Gustavo Suppa, allegado al deportista, salió al cruce afirmando que “alguien distorsiona la realidad” y destacó que Demichelis ya habría escriturado un lujoso departamento en el Chateau Libertador para que viva su familia, un gesto que buscaría suavizar la tirantez.
El aspecto económico, sin embargo, sigue siendo un rompecabezas. La abogada de la modelo fue clara al explicar que los fondos pertenecen a la sociedad conyugal: “no es que Evangelina se queda un piso, la plata es de los dos. Ni ella se queda con la de Martín ni él con la de Anderson”. No obstante, la defensa de la rubia mira de reojo las declaraciones públicas de los amigos de Martín Demichelis, sospechando que estas versiones podrían entorpecer el pacto de caballeros que ambos firmaron para proteger la integridad de sus hijos y evitar un escándalo mayor.