Wanda Nara lanzó el supuesto hit de verano con un palito para Mauro Icardi: el comentario que no pasó de largo

La mediática compartió en sus redes el remix de O Bicho Vai Pegar y mostró que ya es tendencia en uno de los países sudamericanos.

Wanda Nara no se detiene. En plena carrera como conductora, la mediática decidió darle un nuevo impulso a su faceta musical con el lanzamiento del remix de "O Bicho Vai Pegar", esta vez en colaboración con el reconocido artista brasileño MC Binn. A pocas horas del estreno, la rubia ya compartió los primeros logros.

Según Wanda, se está ante el hit de verano, y compartió en sus historias de Instagram el rápido ascenso de la canción, mostrando con una captura de pantalla que el tema ya se ubicaba en el puesto 18 de las tendencias de música en YouTube, logrando una popularidad inmediata en Uruguay.

Una clara indirecta para Icardi wanda nara 1 La felicidad de la rubia. Instagram @wanda_nara Pero más allá de los números, el verdadero escándalo se desató en la sección de comentarios de la plataforma. Fiel a su estilo de "tirar la piedra y esconder la mano", la empresaria no perdió tiempo y comenzó a repartir likes en mensajes que apuntaban directamente contra su ex, Mauro Icardi.

Entre los comentarios que recibieron el "visto bueno" de Wanda, se destacaron frases cargadas de ironía sobre la soledad del futbolista en Turquía: "No voy a decir quién, pero la primera visualización fue desde Turquía", escribió un seguidor, "Para Maurito que lo mira encerrado en el baño", lanzó otro con malicia.

wanda nara 2 Los comentarios del video. Captura YouTube / Wanda Nara El más picante, que Wanda no dudó en likear, decía: "Empiezan las llamadas desde Turquía. La carne que se comía Manicardi y ahora se caga de hambre".