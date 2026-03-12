"Va a causar indignación": revelan el polémico hallazgo en la propiedad de Wanda Nara mientras ella está en Italia
Una grave denuncia empaña el viaje de Wanda Nara a Italia. Según testigos, lo que sucede en su propiedad de Nordelta es preocupante.
Mientras comparte en redes sociales imágenes de su estadía en Milán, Wanda Nara quedó envuelta en una nueva controversia en Argentina. En las últimas horas trascendió una denuncia que generó indignación y que involucra a dos de sus mascotas.
La información fue dada a conocer por el periodista Gustavo Méndez durante el programa La mañana con Moria, donde advirtió sobre la gravedad de la situación. "Esta denuncia va a causar indignación, mucha indignación", expresó el periodista antes de comenzar. Luego, el panelista del ciclo reveló: " Wanda Nara habría abandonado, habría dejado tirado a dos de sus perros en una jaula que está al lado de su casa. Es una especie de canil".
Según explicó el panelista, uno de los animales se llama Kuki y la situación comenzó a llamar la atención por los constantes ladridos. "Están muy solos y están ladrando mucho. Ladran todo el día y, si bien las casas no están muy cerca, se escucha", detalló Méndez.
El hecho habría ocurrido en una propiedad que la empresaria posee en Nordelta. De acuerdo con lo contado en el programa, algunos vecinos alertaron a la administración del barrio privado luego de notar que los animales permanecían solos.
Esto fue lo que contó Gustavo Méndez en La mañana con Moria sobre Wanda Nara
Además, Méndez compartió el testimonio de una persona que circula habitualmente por la zona. "Están al sol pobrecitos. Yo paso y no hay nadie en la casa. Totalmente cerrada y ellos ahí", relató el testigo.
Los vecinos aseguran que los perros llevan varios días en esa situación. "Lo que dicen los vecinos es que hace 10 días que están y coincide con la llegada de Wanda Solange Nara a Milán que no ven a nadie", sostuvo el periodista.
En medio del debate, la conductora Moria Casán también opinó sobre el tema y se mostró escéptica respecto a lo que circula públicamente sobre la mediática: "En el mundo de toda esta gente, nunca sabés lo que es fake, lo que está armado porque, por ejemplo, ahora le estamos dedicando este segmento a los perros de esta mujer".