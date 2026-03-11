¿Malas noticias para Mauro Icardi? Wanda Nara festejó en redes en medio de la disputa judicial

La conductora compartió un posteo en sus redes sociales que llamó la atención tras una audiencia con el futbolista.

La disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara se volvió a encender luego de una audiencia que se realizó en Italia. En medio de todo esto, la conductora de Telefe compartió un posteo en X (antes Twitter) que llamó la atención de todos.

"Feliz", expresó junto a la bandera de Italia y el símbolo de justicia. Rápidamente se viralizó el posteo y Ana Rosenfeld, su abogada, también compartió la publicación con un contundente texto: "Feliz también, gracias por compartir este día".

Si bien se creía que el festejo se refería al divorcio, no fue así. El periodista Juan Etchegoyen reveló todos los detalles detrás de esta llamativa publicación: "La audiencia de Wanda y Maurito que acaba de terminar solo fue de conciliación respecto a la pretensión de Icardi de disolver la separación de bienes".

El posteo de Wanda Nara tras la audiencia con Mauro Icardi Captura de pantalla 2026-03-11 112015 Wanda Nara feliz tras la audiencia con Mauro Icardi. Foto: X / @AnaRosenfeldOk. Además confirmó que Wanda salió victoriosa de la audiencia y es por eso el festejo en redes sociales. Ana Rosenfeld también confirmó en su Instagram que no se habló de divorcio, desmintiendo a Elba Marcovecchio, quien fue entrevistada en El Trece.