Wanda Nara en Italia: se reencontró con el enemigo de Mauro Icardi y publicó la foto de la venganza

En plena escapada romántica con Martin Migueles, Wanda Nara regresó a los lugares donde fue feliz con el padre de sus hijas.

Wanda Nara no da tregua y, en medio de su idilio romántico por Italia junto a Martin Migueles, decidió patear el tablero mediático con una serie de gestos que huelen a venganza. Lo que comenzó como una "mini luna de miel" recorriendo los rincones que solía frecuentar cuando vivía en Milán, terminó convirtiéndose en una declaración de guerra dirigida directamente a Mauro Icardi.

La mediática no solo volvió a pisar el césped del San Siro con su nueva conquista, sino que rescató del pasado a un personaje que el futbolista preferiría olvidar para siempre. Aunque ella no quiera, deja en claro que donde hubo fuego, cenizas quedan.

El cara a cara de Wanda Nara que Mauro Icardi no se vió venir El plato fuerte de la polémica llegó a través de sus historias de Instagram, donde Wanda posó sonriente junto a Luciano Spalletti, el actual estratega de la Juventus. Para los desprevenidos, el cruce no es casual: entre 2018 y 2019, el técnico fue el máximo responsable de retirarle la cinta de capitán a Icardi en el Inter, tras las escandalosas negociaciones que Nara llevaba adelante como representante.

indirecta-wanda-nara2 La foto de la discordia: Wanda Nara posando junto al DT Luciano Spalletti en Turín. Instagram @wanda_nara En aquel entonces, el DT llegó a sentenciar que la mediática había "arruinado" la trayectoria del jugador. Hoy, con los puentes dinamitados, ella disparó con ironía: “Qué placer volver a verte, míster”.

wanda-nara-martin-migueles Wanda Nara y Martin Migueles disfrutan de una escapada romántica por las calles de Italia. Instagram @wanda_nara Este encuentro fortuito reflota una de las etapas más oscuras del delantero en el fútbol europeo. Cabe recordar que la prensa italiana de la época aseguró que las filtraciones de Wanda a los medios fueron el detonante para que las autoridades del club le soltaran la mano al goleador. Siete años después de aquel caos sin precedentes, la empresaria utiliza esa misma "arma" para golpear donde más le duele a su ex, mostrándose cómplice con el hombre que le puso fin a su reinado en el equipo nerazzurro.