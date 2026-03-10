"Se complicó el cuadro": Eva De Dominici fue intervenida en cirugía y terminó en silla de ruedas

Fernanda Iglesias dio detalles exclusivos sobre la cirugía mamaria y la infección que mantuvo a la ex Patito Feo bajo cuidado sanitario en un hotel.

La ex Chiquititas se prepara para el estreno de su nueva película junto a Mark Wahlberg. / IMDB

La salud de Eva De Dominici se convirtió en el tema más comentado de las últimas horas tras conocerse el calvario que vivió durante su reciente paso por Buenos Aires. Lo que comenzó como un viaje de trabajo y una decisión personal estética, terminó en un cuadro de urgencia que obligó a la actriz a recibir asistencia médica prolongada.

El motivo detrás del traslado en silla de ruedas de Eva De Dominici El trasfondo de esta situación fue revelado por la periodista Fernanda Iglesias en Puro Show, quien detalló que la actriz aprovechó su estadía de febrero para pasar por el quirófano. “Eva De Dominici viajó en febrero a Buenos Aires a filmar un comercial y aprovechó su estadía para realizarse una mastopexia. Se trata de una operación reconstructiva de mamas. La actriz tuvo gigantomastitis durante el embarazo y esta intervención es la adecuada para esos casos”, precisó la panelista.

eva-dedominic-salud3 La actriz debió ser asistida por personal de salud en un hotel porteño antes de viajar. Instagram @dedominicieva Sin embargo, el postoperatorio no fue el esperado y un virus complicó los planes de Eva. Lamentablemente, el proceso de sanación se vio truncado por una enfermedad estacional que afectó sus pulmones.

eva-dedominici-salud Fernanda Iglesias reveló que la bronquitis fue el detonante del malestar de la artista. X @ferigleok “Se complicó el cuadro porque se contagió de bronquitis y tuvo que ser asistida -más tiempo de lo esperado- por personal sanitario, en el hotel”, amplió la columnista del ciclo. Esta afección respiratoria fue la que obligó a que la actriz de Balls up fuera vista siendo trasladada en silla de ruedas en la terminal aérea, ya que sus fuerzas no eran las óptimas para caminar tramos largos.