"Se complicó el cuadro": Eva De Dominici fue intervenida en cirugía y terminó en silla de ruedas
Fernanda Iglesias dio detalles exclusivos sobre la cirugía mamaria y la infección que mantuvo a la ex Patito Feo bajo cuidado sanitario en un hotel.
La salud de Eva De Dominici se convirtió en el tema más comentado de las últimas horas tras conocerse el calvario que vivió durante su reciente paso por Buenos Aires. Lo que comenzó como un viaje de trabajo y una decisión personal estética, terminó en un cuadro de urgencia que obligó a la actriz a recibir asistencia médica prolongada.
El motivo detrás del traslado en silla de ruedas de Eva De Dominici
El trasfondo de esta situación fue revelado por la periodista Fernanda Iglesias en Puro Show, quien detalló que la actriz aprovechó su estadía de febrero para pasar por el quirófano. “Eva De Dominici viajó en febrero a Buenos Aires a filmar un comercial y aprovechó su estadía para realizarse una mastopexia. Se trata de una operación reconstructiva de mamas. La actriz tuvo gigantomastitis durante el embarazo y esta intervención es la adecuada para esos casos”, precisó la panelista.
Sin embargo, el postoperatorio no fue el esperado y un virus complicó los planes de Eva. Lamentablemente, el proceso de sanación se vio truncado por una enfermedad estacional que afectó sus pulmones.
“Se complicó el cuadro porque se contagió de bronquitis y tuvo que ser asistida -más tiempo de lo esperado- por personal sanitario, en el hotel”, amplió la columnista del ciclo. Esta afección respiratoria fue la que obligó a que la actriz de Balls up fuera vista siendo trasladada en silla de ruedas en la terminal aérea, ya que sus fuerzas no eran las óptimas para caminar tramos largos.
A pesar del mal trago y de haber tenido que volar a California sin estar recuperada al ciento por ciento por obligaciones contractuales, el panorama actual es alentador. Iglesias llevó tranquilidad al confirmar que la joven ya se encuentra en su hogar: “Por suerte ya está bien y retornando a su vida cotidiana en su casa de los Estados Unidos”.