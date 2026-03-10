En medio de los rumores de romance, Mauricio Macri compartió un llamativo posteo en Instagram: "El amor"

Mientras las redes sociales estallan con videos de la fiesta y nombres de posibles nuevas parejas, el expresidente reapareció en la red social con una publicación que se llenó de corazones.

Mauricio Macri asistió al casamiento de su sobrino, Rodrigo Valladares Macri, con la influencer Emily Lucius. La boda se celebró el sábado 7 de marzo en la quinta Los Abrojos, luego de que la pareja pasara previamente por el registro civil el 21 de febrero.

El expresidente argentino se volvió viral en redes sociales por distintos videos en los que se lo ve disfrutando de la celebración. Sin embargo, además de los clips que circularon, también comenzaron a trascender versiones sobre su vida sentimental.

Mauricio Macri en la Universidad de Bolonia El político se llevó todas las miradas en el casamiento de su sobrino. Instagram Según contaron varios periodistas, el político habría sido visto en el evento junto a una mujer: Sofía Smaldone. El dato no pasó inadvertido, especialmente porque en enero se conoció la separación de Macri y Juliana Awada, tras más de 15 años de relación.

En medio de estos rumores, el dirigente compartió un posteo en su cuenta de Instagram (@Mauriciomacri), dedicado a los recién casados y acompañado por un emotivo mensaje.

Maucirio Macri Instagram La publicación que Macri le dedicó a los recién casados. Captura de pantalla Instagram Mauriciomacri. "Este fin de semana, el 7 de marzo, celebramos en la quinta el casamiento de mi sobrino Rodrigo con Emily, en el mismo lugar y en la misma fecha en que se había casado su mamá, mi hermana Sandra, 35 años atrás. Fue una fiesta divina: el amor se sentía en el aire y terminamos bailando como locos hasta la madrugada. Estoy seguro de que mi hermana disfrutó desde el cielo ver a su hijo tan feliz. Gracias, chicos, por dejarnos ser parte de un momento tan especial. Les deseo una vida llena de amor y felicidad", expresó el expresidente.