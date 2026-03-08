El expresidente dejó de lado las formalidades y dio el presente en el exclusivo evento en Villa La Ñata, donde se lo vio descontracturado celebrando. Un baile se llevó todas las miradas.

El amor estuvo en el aire este sábado, pero la gran sorpresa de la jornada no fue solo el "sí, quiero" entre Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri, sino el invitado que se robó las miradas: Mauricio Macri. El expresidente acudió al gran evento en Villa La Ñata para acompañar a su sobrino en uno de los días más importantes de su vida, y lejos de mantener un perfil bajo, decidió disfrutar la noche.

El alma de la fiesta Embed - El alma de la fiesta: el curioso baile de Mauricio Macri en la boda de su sobrino que se hizo viral Según trascendidos en la exclusiva fiesta, Mauricio Macri fue uno de los grandes protagonistas de la noche. Tras felicitar cálidamente a los recién casados en la ceremonia, el líder del PRO se relajó por completo y se la pasó a puro baile. Lejos de los protocolos de la política, se lo vio animado, compartiendo el centro de la pista y sumándose a la euforia general que coronó la celebración de Rodrigo (hijo de su hermana fallecida Sandra) y la influencer.

Famosos presentes y una gran previa emily lucius La previa del casamiento. IG @emilylucius El evento estuvo plagado de figuras del espectáculo que llegaron listos para festejar. Entre los primeros en aparecer estuvieron Rocío Marengo, acompañada por el empresario Eduardo Fort, y el actor Fede Bal, quien llegó manejando su propio auto y luciendo unas llamativas gafas oscuras. También dio el presente la modelo Sofía "Jujuy" Jiménez, aportando su característica buena energía al evento.

la familia lucius La familia Lucius. IG @emilylucius La jornada había comenzado temprano para el bando de la novia. Emily organizó una divertida previa junto a su madre Silvia, su hermana Belén Lucius y su círculo más íntimo de amigas. En un ambiente súper relajado, las mujeres compartieron mascarillas faciales, vistieron batas que decían "Bride" (novia), y descorcharon champagne, preparando el terreno para lo que sería una noche inolvidable.

Un posteo emocionante mauricio macri La historia de Mauricio Macri. IG @mauriciomacri Tras la celebración, el expresidente homenajeó a su sobrino con una publicación en historias de Instagram que no pasó desapercibido: "Contento y emocionado de ver a mi sobrino Rodrigo casarse este fin de semana y verlo tan enamorado".