Javier Milei vuelve a desafiar a la oposición: "No me van a llevar puesto como a Macri"

El mandatario aseguró que no permitirá que su gobierno termine como el de Mauricio Macri, negó buscar la renuncia de Victoria Villarruel y defendió su gestión.

Javier Milei volvió a enviar un mensaje a la oposición pocos días después de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y dejó en claro que no está dispuesto a ceder ante las presiones políticas. “No me van a llevar puesto como a Macri”, afirmó el mandatario.

La declaración se dio durante una entrevista con el programa La Cornisa (LN+), conducido por Luis Majul. El reportaje completo será emitido el próximo domingo desde las 20.

AFA y empresarios en la mira libertaria Durante la conversación, el jefe de Estado se refirió a distintos temas de la agenda política y judicial. Consultado sobre la denuncia presentada por ARCA contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino por presunta evasión impositiva y retención indebida de aportes, sostuvo: “Si son culpables, tienen que pagar”.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente apuntó contra el empresario Javier Madanes Quintanilla, uno de los propietarios de la empresa de neumáticos Fate, que anunció el cierre de su planta en San Fernando el pasado 18 de febrero. “Es extorsionador y prebendario”, sostuvo.

El vínculo con Victoria Villarruel Milei también se refirió brevemente a su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego del tuit en el que la titular del Senado insinuó que desde el Ejecutivo buscarían su salida del cargo. El mandatario desmintió esa versión y aseguró: “Es mentira. No quiero la renuncia de Villarruel”.