José Luis Ramón denunció penalmente a Javier Milei por su discurso en la apertura de sesiones

El diputado provincial de Protectora, José Luis Ramón , presentó en la Justicia Federal una querella penal contra el presidente Javier Milei por “coacción, incitación a la violencia, injurias y violación a la ley antidiscriminatoria”, a raíz de su discurso en la apertura de Sesiones Ordinarias del 1° de marzo en el Congreso.

En diálogo con MDZ Radio , Ramón sostuvo: “La verdad que lo de la denuncia es un tema áspero (...) yo creo que si uno lo quiere analizar mediáticamente, bueno, siempre es político porque se trata del presidente de la Nación, pero acá hay un tema que hay que desprenderlo de la política y tiene que ver con la sociedad en la que queremos vivir y cuando se cometen delitos”.

“Acá el presidente de la Nación, esos delitos, no sólo que los cometió en el acto más importante que tiene el país, porque es la apertura del proceso ordinario de las sesiones donde se van a discutir en una república, en donde funciona la democracia, cómo se va a planificar la Argentina para el futuro con leyes”, afirmó.

Ante la consulta sobre si correspondía una denuncia penal por el tenor del mensaje presidencial , respondió: “Sí, claro que lo da, pero porque es un tema delictivo, es decir, un presidente que comete delito, no es menor, y lo tiene que investigar un fiscal”.

Ramón detalló que la presentación se realizó “en el Juzgado Federal en lo Penal Nº 1”, aunque explicó que, con la vigencia del nuevo Código Procesal, “fue al Ministerio Público en la calle Perú y Godoy Cruz” y luego remitida a Buenos Aires . “Hace un ratito hablé a la Fiscalía de Buenos Aires… yo creo que es algo que se tiene que investigar y bien”, indicó.

Sobre el curso de la causa, precisó: “El camino es un fiscal federal va a determinar si es procedente o no”. Y añadió: “Por más que el fiscal diga que no, porque hay manipulación política en la fiscalía, nosotros nos constituimos en querellante, entonces nos vamos a transformar como un fiscal”.

Respecto de las eventuales consecuencias, sostuvo: “Son todos delitos graves, salvo el de injuria, pero la incitación a la violencia, la coacción y la discriminación tienen todas penas que superan los tres años. Entonces, si esto prosperare, va a estar sometido a un proceso de destitución como presidente”.

Finalmente, remarcó el sentido institucional de la acción judicial: “Yo creo que este es un camino que se tiene que abrir para que se investigue si nosotros los argentinos queremos vivir en una república democrática o queremos vivir en este caos que nos proponen estos que están administrando el poder en la Argentina hoy”.