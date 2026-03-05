Juan Bautista Mahiques anunció una purga en Justicia y negó vínculos cercanos con la AFA

Horas después de jurar como ministro de Justicia , Juan Bautista Mahiques anunció que le pidió la renuncia a los funcionarios políticos que encabezaban los distintos organismos dentro de su cartera.

De esta manera, hará una purga de los dirigentes que le respondían a Mariano Cuneo Libarona y al exsecretario Sebastián Amerio , la mano derecha del asesor Santiago Caputo .

Por lo pronto, se desprende las renuncias de los encargados políticos de la Inspección General de Justicia (IGJ), el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y la Unidad de Información Financiera (UIF).

“Pedí la renuncia de los funcionarios políticos y yo llego y traigo a mi equipo”, aseguró el flamante funcionario, en diálogo con A24.

“Se les pidió la renuncia formal, son funcionarios que pone la política y cuando el ministro se va se tienen que ir, es la lógica”, aseguró.

Consultado sobre cómo llegó a ser un candidato en Justicia, respondió: "Tengo un amigo que lo conozco hace mucho tiempo que es Santiago Viola, el nuevo secretario de Justicia. Conocí a la secretaria general de la Presidencia y a Martín Menem y se fue dando".

Acerca de cómo afronta este puesto, manifestó: “Una profunda emoción, son años de estar en la justicia. Entré a los 19. Viniendo de una familia en donde hay magistrados. Es una vocación de servicio increíble que heredé de mi padre y él heredó del suyo. Me gusta lo que hago”.

El funcionario dijo que su prioridad es “acercar la justicia a la gente”. “Hay un reclamo que es la lejanía del Poder Judicial con la sociedad, es un objetivo que tenemos que lograr. El presidente es claro. Hay que hacerlo. Es una deuda para saldar”, planteó.

“Creo que la mayoría de los magistrados son personas honestas e idóneas, pero no son los tiempos de la justicia los que requiere la sociedad”, agregó.

A su vez, indicó que buscará como primera medida el envío de cientos de pliegos en los puestos vacantes en el Poder Judicial: “Hay que activar un montón de cosas. Primero hay que cubrir el 37% de las vacancias en el Poder Judicial”.

En ese sentido, puso paños fríos el intento del Gobierno de ocupar las dos vacantes en la Corte Suprema: “La Corte está sacando una cantidad de fallos que no sacaba con más miembros. La Corte está dando respuestas a la sociedad, a la justicia. Hay que completarla, faltan dos miembros de cinco. El Gobierno está más cerca. Creo que no es una prioridad”.

“La prioridad del Gobierno es completar los juzgados inferiores. Hay provincias que tienen cámaras federales con la mitad de sus miembros. Faltan desde hace años”, resaltó.

Qué dijo Mahiques sobre la AFA

Juan Bautista Mahiques juró como nuevo ministro de Justicia ante Javier Milei Juan Bautista Mahiques juró como nuevo ministro de Justicia ante Javier Milei. Captura de video

El magistrado, en uso de licencia, reconoció que conoce al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, pero negó vínculos cercanos.

“Lo conozco a Toviggino y a Tapia. Fui fiscal general en 2019 y lo primero que hice fue crear una fiscalía de espectáculos masivos para tratar de investigar la violencia que se generaba en los estadios de fútbol. Hice convenios con todos los clubes de la Ciudad. Los conozco socialmente. No tengo vínculo, ni soy amigo de todas las personas que me mencionaron”, afirmó.

En tanto, desestimó que haya habido fiestas en la quinta de Pilar que se le atribuye a Toviggino y que habría asistido su padre, Carlos Mahiques, quien es camarista. “Las cosas que dijeron que sucedieron, no sucedieron. No es real, es falso. Esas fiestas no se hicieron”.

Ante la pregunta de si el ministerio designará dos veedores en la AFA para auditar al ente regulador del fútbol argentino, Mahiques contestó: “Está activado el tema, está el expediente”. “Está en el Ministerio de Justicia y lo estudiaré el fin de semana. Evaluaré cuándo está en condiciones de estar en condiciones de mandar a los veedores a hacer su trabajo. No tengo porqué oponerme si el titular del IGJ consideró que era necesario, salvo que encuentre alguna irregularidad que no debiera porqué ocurrir”, completó.

La gran mayoría de la familia Mahiques cuenta con una relación probada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que tanto combate la gestión libertaria.

A partir de su vínculo con el PRO y el expresidente de Boca, el nuevo funcionario se acercó al ambiente futbolístico. Llegó a tener un cargo para la entidad que preside Claudio Tapia. Fue designado como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa), una casa de estudio que no fue habilitada por la Casa Rosada por distintas irregularidades.

Debido al aumento del conflicto con el Ejecutivo y la aparición de múltiples causas contra Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, Mahiques decidió alejarse del proyecto.

Por su parte, el inminente ministro aparece como miembro de la Comisión de Ética de la Conmebol, organismo que administra al fútbol sudamericano, que tiene a “chiqui” como vicepresidente. Se trata de la misma comisión que Patricia Bullrich presentó una denuncia contra la cúpula de la AFA por supuestas irregularidades en los fondos.

En tanto, Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería, fue designado miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA.

En tanto, Carlos, su padre y camarista de Casación, fue señalado por el diario La Nación por su supuesta presencia en la quinta de Villa Rosa atribuida a Toviggino, que está siendo investigada por la justicia, en el marco de una celebración de cumpleaños. El juez era el encargado de resolver la disputa por la competencia en la causa de esa quinta de Pilar. Debido al escándalo de la denuncia, se apartó de esa causa.