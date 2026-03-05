Tras ser echado en Justicia, a Sebastián Amerio le ofrecieron ser Procurador del Tesoro y Mahiques definió al nuevo titular de la IGJ

A un día de ser desplazado como secretario de Justicia , Sebastián Amerio podría tener otro cargo en el Gobierno. Al hombre de confianza del asesor Santiago Caputo le ofrecieron ser procurador del Tesoro, es decir jefe de los abogados del Estado. En ese cargo estaba otro alfil del consultor, Santiago Castro Videla , quien dejaría el área.

Así lo informaron fuentes oficiales a MDZ . La decisión la adoptó el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , quien se reunió este jueves con el saliente funcionario, a quien le había prometido un nuevo puesto en el Ejecutivo.

Amerio, quien se enteró de su salida en vivo mientras presidía una sesión en el Consejo de la Magistratura, no asistió a la jura del nuevo integrante del Gabinete y estaba en ese horario en el edificio donde funciona la cartera. Todavía ese ofrecimiento no fue respondido de manera formal.

En el primer piso de Balcarce 50 anhelaban con que Amerio que sea procurador general de la Nación, es decir el jefe de los fiscales, puesto que está ocupado interinamente por Eduardo Casal .

Con esta medida, se busca conformar a la facción caputista, que mostró su malestar en redes sociales por haber echado a Amerio y empoderar a figuras karinistas como Santiago Viola , quien reemplaza a Amerio.

Hay nuevo titular de la IGJ

Ramírez exponiendo en el Congreso en 2023. Ramírez exponiendo en el Congreso en 2023. Captura: DTV

Tras despedir a Daniel Vítolo al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ) entre otras áreas de Justicia, Mahiques ya tiene a su reemplazante.

Se trata de Alejandro Ramírez, quien es abogado y tiene un magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, donde es profesor de grado y de la Maestría en Derecho Empresario (MDE).

Vítolo impulsó durante su gestión distintas actuaciones administrativas sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio de la embestida libertaria contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Desde el organismo se enviaron intimaciones para que la entidad del fútbol argentino aporte documentación y brinde explicaciones sobre sus balances de varios ejercicios.

En ese marco, la IGJ citó a los auditores que certificaron esos balances para que comenten los criterios utilizados al momento de aprobarlos.

Otro punto de conflicto fue el intento de la AFA de trasladar su domicilio legal desde la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Vítolo cuestionó la validez de ese cambio al considerar que no se habían cumplido los pasos formales necesarios, como la reforma estatutaria correspondiente y su inscripción ante la autoridad competente, por lo que la IGJ continuó sosteniendo que la asociación seguía bajo su órbita de control.

En paralelo, el organismo solicitó al Ministerio de Justicia que disponga de veedores para monitorear la documentación contable de la AFA. Al respecto, Mahiques aseguró que avanzarán con las designaciones, pero sin dar detalles.

“Está activado el tema, está el expediente. Está en el Ministerio de Justicia y lo estudiaré el fin de semana. Evaluaré cuándo está en condiciones de estar en condiciones de mandar a los veedores a hacer su trabajo. No tengo porqué oponerme si el titular del IGJ consideró que era necesario, salvo que encuentre alguna irregularidad que no debiera porqué ocurrir”, dijo a A24 el flamante funcionario, quien cuenta con vínculo probado con la AFA en los últimos años, al igual que su familia

.