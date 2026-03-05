Para evitar agravar la grieta en el Gobierno, Mahiques se reunió con Amerio y Santiago Caputo recibió a Viola

Apenas horas después de la jura de asunción de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia , el flamante funcionario realizó una de sus primeras acciones, que estuvieron enfocadas en dar un mensaje en la interna del Gobierno .

El nuevo integrante del Gabinete se acercó a la sede de la cartera, ubicada en el microcentro porteño, y tomó conocimiento que se encontraba en el lugar el reciente secretario Sebastián Amerio , quien ayer tomó conocimiento en vivo de su desplazamiento, mientras encabezaba una sesión del Consejo de la Magistratura. Se trata de uno de los hombres de mayor confianza del asesor Santiago Caputo .

Fuentes oficiales confirmaron a MDZ que el exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires lo invitó a tener una reunión en su despacho.

Pese a la abrupta salida dispuesta por el presidente para Amerio, el Ejecutivo piensa en un nuevo cargo para el abogado, quien está de licencia en la Secretaría Penal de la Corte Suprema de Justicia desde que asumió en la gestión libertaria.

Desde el círculo íntimo del consultor político aseguran que “hay una buena relación con Mahiques” y que prevén que Amerio “tenga otras responsabilidades”, incluso “más importantes”. En el primer piso de Balcarce 50 anhelan que sea procurador general de la Nación, es decir el jefe de los fiscales, puesto que está ocupado interinamente por Eduardo Casal .

De todas formas, el malestar de “Las Fuerzas del Cielo” es notorio en la Casa Rosada, a partir de una visible derrota al frente de la hermana del presidente que se impuso en la interna y dispuso la designación de Mahiques y del nuevo secretario y reemplazante de Amerio, Santiago Viola. Se trata del apoderado de La Libertad Avanza y uno de los principales alfiles de la secretaria general de la Presidencia.

Saludo Karina Milei y Santiago Caputo

Hubo fuertes críticas de la tropa digital que responde a Caputo hacía la figura de Viola, quien se mantiene como perfil bajo en los pasillos de Gobierno. Para apaciguar algo esa feroz interna, el flamante secretario mantuvo un encuentro con el asesor favorito de Milei. También se saludaron previamente en el Salón Blanco en la ceremonia de asunción del ministro.

"Fue una reunión para seguir con la agenda del Ministerio", sentenciaron fuentes de las dos tribus oficiales. En el horizonte asoma el envío al Congreso de decenas de pliegos de puestos vacantes en el Poder Judicial, sin contemplar ahora los dos puestos que restan completarse en la Corte Suprema.

Fueron dos gestos simultáneos durante la tarde que pretenden aflojar tensiones en un contexto de permanente pulseada entre las facciones predominantes en el Gobierno. Hoy hubo un frío saludo entre Karina y Caputo, que captó MDZ. Los referentes karinistas, entre ellos los Menem, celebran cada avance frente a los principales dirigentes que responden a Caputo, quien todavía tiene marcada influencia en la SIDE, el Ministerio de Salud, ARCA, YPF, Aerolíneas Argentinas, entre otras áreas claves.