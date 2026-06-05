El Gobierno aprobó el Plan Invierno 2026 para reforzar la coordinación ante emergencias climáticas

El Gobierno nacional aprobó oficialmente el Plan Invierno 2026 mediante la Resolución 492/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, con el objetivo de fortalecer la respuesta estatal ante eventuales emergencias climáticas durante la temporada invernal.

Uno de los principales cambios introducidos por la nueva disposición es la transferencia de competencias hacia la Agencia Federal de Emergencias (AFE) , organismo que asumirá funciones que anteriormente ejercía la Dirección Nacional de Operaciones de Protección Civil.

Se destacó el rol de coordinación ejercido por la AFE “para la atención de eventuales situaciones de crisis , mediante la utilización de mecanismos de ampliación o reducción en la asignación de recursos conforme la demanda de las jurisdicciones afectadas, resultando para ello fundamental contar con información provista por las Fuerzas Federales y por los organismos nacionales y provinciales vinculados a la materia”.

La actualización del plan tomó como referencia el informe climático trimestral elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional.

Dicho reporte "advierte condiciones meteorológicas por encima de los valores normales para el presente período estacional en la zona sur del país, resulta necesario fortalecer las instancias de seguimiento y coordinación a fin de atender los requerimientos que pudieran formular las jurisdicciones provinciales de Defensa/Protección Civil ante dicho escenario”.

Asimismo, se añadió: “Ello, contemplando además antecedentes registrados en temporadas anteriores, durante las cuales se verificaron eventos adversos que afectaron a distintas poblaciones de la región y requirieron la asistencia del Estado Nacional”.

“En tal sentido, se conformó un grupo de trabajo integrado por las áreas de Defensa/Protección Civil jurisdiccionales, Vialidad Nacional, las Fuerzas Federales, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, la Secretaría de Energía, YPF, el Centro de Información para Emergencias en el Transporte (CIPET), el SMN, la Dirección Nacional de Prevención y Mitigación y la Dirección Nacional de Operaciones y Logística”, se indicó.