El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este invierno será totálmente distinto a los anteriores

El invierno en Argentina podría tener menos frío del habitual y más lluvias en varias provincias, según el último pronóstico trimestral elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional . El informe corresponde al período junio, julio y agosto de 2026 y no describe días puntuales, sino tendencias generales para el trimestre.

La proyección del SMN muestra un escenario con temperaturas por encima de los valores normales en buena parte del país. La señal más marcada aparece en el norte argentino y en Cuyo, aunque también alcanza a sectores del centro y del Litoral. De todos modos, el organismo aclaró que esa tendencia no elimina la posibilidad de jornadas muy frías ni de irrupciones de aire polar durante el invierno.

En el mapa de temperatura, los tonos rojos dominan gran parte del territorio nacional. Las mayores probabilidades de un trimestre más cálido se observan en sectores de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan y parte de Buenos Aires.

El AMBA y otras zonas del centro del país también aparecen dentro de un escenario normal o superior a lo normal. Esto significa que el promedio de junio, julio y agosto podría quedar por encima de los registros históricos, aunque el invierno igual puede tener semanas con heladas, mañanas muy frías o descensos bruscos de temperatura .

La Patagonia presenta un comportamiento más heterogéneo. En el este y el sur, el pronóstico marca valores dentro de lo esperable para la época, mientras que el oeste patagónico y algunas áreas del este bonaerense quedan en una franja intermedia entre condiciones normales y superiores a lo normal.

Más lluvias en varias provincias durante el invierno

El mapa de precipitaciones divide al país en zonas bien diferenciadas. Buenos Aires, La Pampa, Misiones, Corrientes y sectores de Mendoza, Formosa, Chaco y Santa Fe aparecen con mayor probabilidad de lluvias superiores a lo habitual. En esos sectores, la chance supera el 50%, de acuerdo con la lectura del pronóstico trimestral.

Para el AMBA y el resto de la provincia de Buenos Aires, el acumulado del trimestre podría superar los 120 milímetros. El SMN remarca que este dato no permite anticipar tormentas más intensas ni eventos extremos específicos, sino que señala un volumen total de lluvia mayor al promedio para esta parte del invierno.

image El pronóstico de precipitaciones para el invierno. SMN

El centro-norte de la Patagonia y el sur de Cuyo también aparecen con una tendencia húmeda. En cambio, Tierra del Fuego y parte de Santa Cruz quedarían cerca de los valores normales, al igual que algunos sectores del sur del Litoral.

En el NOA y el norte de Cuyo, la situación es distinta. Allí el invierno coincide con la estación seca, por lo que las lluvias suelen ser muy escasas o casi nulas. En esa región, además, distintos estudios vienen marcando una reducción sostenida de las precipitaciones durante los últimos años, un proceso que los especialistas describen como megasequía.

El posible impacto de El Niño

El informe también se lee en un contexto climático más amplio. El SMN sigue de cerca la evolución del fenómeno El Niño, que puede modificar los patrones de lluvia y temperatura en Argentina y en otras regiones del mundo. En los últimos meses, las condiciones del Pacífico ecuatorial comenzaron a mostrar señales de cambio.

Según los modelos citados por el organismo, existe una probabilidad cercana al 60% de que El Niño se desarrolle durante el trimestre mayo, junio y julio de 2026. Esa posibilidad aparece asociada a un calentamiento del océano en la zona de referencia del Pacífico ecuatorial.