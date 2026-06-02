Escándalo judicial: piden investigar a Javier Milei por vetar a una jueza vinculada a un periodista

El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó formalmente la acción penal y solicitó una serie de medidas de prueba para esclarecer si la decisión del Poder Ejecutivo estuvo motivada por el vínculo familiar de la candidata con el periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon .

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por los abogados José Luis Magioncalda y Juan Martín Fanzio, integrantes de la agrupación Reset Republicano, quienes sostuvieron que el Gobierno habría vetado la postulación de Michelli para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata, no por razones vinculadas a su idoneidad profesional o antecedentes académicos, sino exclusivamente por ser cuñada de Alconada Mon, quien en los últimos meses publicó investigaciones sobre las causas ANDIS y $LIBRA que involucran a exfuncionarios y a miembros de la actual administración.

En el requerimiento de instrucción al cual tuvo acceso MDZ , Marijuán señaló que “ corresponde avanzar con la investigación ” y pidió al juzgado federal 6, a cargo interinamente de Daniel Rafecas, que se ratifique la denuncia, se determine si existen otros expedientes relacionados con los mismos hechos y se requiera información al Senado de la Nación sobre el estado del pliego de Michelli y las circunstancias de su eventual retiro.

Además, el fiscal solicitó que Hugo Alconada Mon sea convocado en calidad de testigo para acreditar el vínculo familiar con la postulante y para informar si recibió advertencias, comunicaciones o algún tipo de información vinculada con la decisión de apartar su candidatura.

El expediente se apoya en una serie de publicaciones periodísticas conocidas a fines de mayo, según las cuales el Poder Ejecutivo pidió al Senado retirar el pliego de Michelli cuando ya se encontraba avanzado el trámite legislativo para su designación. Diversas versiones señalaron que la medida se adoptó luego de que trascendiera su parentesco con Alconada Mon.

Los denunciantes consideran que, de confirmarse esa hipótesis, podría configurarse una conducta discriminatoria, además de posibles delitos vinculados al abuso de autoridad y al incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la presentación sostuvieron que se trataría de una represalia indirecta contra la actividad periodística y de una decisión basada en motivos ideológicos antes que en criterios institucionales.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Alejandra García, expresó públicamente su preocupación por el retiro de la candidatura y cuestionó que una decisión de esa naturaleza pudiera estar vinculada con relaciones familiares ajenas al desempeño profesional de la postulante.

La investigación se encuentra en una etapa preliminar y hasta el momento no hay imputaciones. El objetivo de las medidas solicitadas es determinar cómo se desarrolló el trámite administrativo, quién intervino en la decisión y si existieron fundamentos oficiales para apartar a Michelli de una postulación que ya había avanzado dentro del procedimiento previsto para la cobertura de vacantes judiciales.