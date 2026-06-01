El Gordo Dan dio un importante anuncio que recibió el apoyo de Javier Milei: "El día más feliz"

Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan , dejó de lado por un momento su habitual estilo confrontativo para compartir la noticia más importante de su intimidad: el nacimiento de su primera hija.

Este 1 de junio a las 16:48, el conductor del canal de streaming Carajo y referente digital de La Libertad Avanza recurrió a su cuenta de X para dar a conocer la feliz noticia. "ACABO DE SER PAPÁ. ES EL DÍA MÁS FELIZ DE MI VIDA" , escribió, generando una rápida y masiva ola de interacciones.

El anuncio es el broche de oro de una dulce espera que el propio Parisini había hecho pública en la tarde del 31 de diciembre del año pasado. En aquella oportunidad, horas antes del brindis de Año Nuevo, había compartido la noticia, acompañada por un video del basquetbolista Michael Jordan recibiendo su primer anillo de la NBA y el texto: "Feliz año a todos. Voy a ser papá".

La confirmación del nacimiento no pasó desapercibida para el presidente de la Nación. Javier Milei , quien mantiene un vínculo sumamente cercano con Parisini y valora su rol primordial en la batalla cultural digital, aprovechó el mismo hilo de la publicación para enviarle sus saludos.

gordo dan 2 El cruce en redes. IG @GordoDan_

Fiel a su estilo hiperactivo en redes sociales y utilizando letras mayúsculas, el mandatario le comentó: "FELICITACIONES DAN QUERIDO DEL ALMA".

La interacción, que rápidamente acumuló miles de visualizaciones y "me gusta", tuvo su inmediata respuesta por parte del flamante padre. Parisini retribuyó el gesto presidencial con el mismo nivel de euforia y lealtad: "GRACIAS PRÓCER QUERIDO DEL ALMA".

gordo dan 3 El Gordo Dan, su pareja y su hija. IG @GordoDan_

Para cerrar el comunicado, Daniel expresó: "Lo de que era el día más feliz de tu vida era cierto al final. Es inexplicable lo que siento". Ante lo dicho, recibió numerosas felicitaciones por la nueva etapa.