La romántica foto de Pampita totalmente enamorada junto a Martín Pepa tras la reconciliación

Pampita y Martín Pepa sufrieron una nueva crisis semanas atrás lo que provocó que la modelo confirme una nueva separación con el polista. Sin embargo, hace pocos días ella decidió compartir en los medios de comunicación que apostaron al amor y se dieron otra oportunidad.

"Siempre hubo amor, pero nos cuesta organizarnos. Vivimos en dos países distintos, yo amo mi trabajo, él ama el suyo, y tenemos hijos" , detalló la conductora, dejando en claro el complejo escenario que atravesaron.

También apuntó contra el periodismo tras la insistencia por conocer detalles de la situación: "Estaban torturando a todos mis amigos y familiares. No me dejaron ni estar dos semanas en paz y ver qué queríamos, tranquilos, porque se meten demasiado".

Lo cierto es que ambos se encuentran totalmente enamorados en esta segunda reconciliación y en Intrusos compartieron las fotos donde se la puede ver a la modelo totalmente enamorada junto a Martín Pepa: "La foto confirma que están divinos y estuvieron de compras".

Captura de pantalla 2026-06-01 160400 Pampita totalmente enamorada junto a Martín Pepa. Foto: captura de video / América TV.

Ambos armaron las valijas y viajaron rumbo a Inglaterra para pasar el cumpleaños del polista, según la información que reveló Paula Varela, panelista del programa de canal América.