Confirmaron que Chiche Gelblung será finalmente operado y revelaron los detalles

El equipo médico del sanatorio Mater Dei finalmente operará a Chiche Gelblung en medio de la preocupación por su estado de salud.

Chiche Gelblung se encuentra internado desde hace apróximadamente dos semanas y su estado de salud genera una enorme intranquilidad en el mundo de la televisión, familiares y amigos. En conocido conductor llegó al Mater Dei tras una descompensación por un golpe en su vivienda.

Pablo Montagna, quien informa constantemente sobre su salud, relató que el equipo médico decidió que en las próximas horas llevarán a Gelblung al quirófano para poder realizarle la cirugía: "Le nivelaron los glóbulos blancos y lo operan del pie el miércoles".

La operación que días atrás fue cancelada es por una trombosis que Chiche Gelblung sufrió en una de sus piernas. El periodista aclaró que "la intervención quirúrgica busca liberar la obstrucción arterial generada en el miembro inferior".

Chiche Gelblung será operado: los detalles de su salud Captura de pantalla 2026-06-01 150937 Mejoró la salud de Chiche Gelblung y será operado. Foto: X / @pablomontagna.

En las últimas horas, el equipo de Infama (América TV) pudo dialogar con el periodista. De hecho, Chiche decidió opinar fuertemente sobre el caso de Agostina Vega a quien encontraron sin vida el día sábado por la tarde: "¿Cómo puede ser que en este país todavía, una chica de 14 años...?'".